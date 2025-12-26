ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 26. péntek István
CAIRO, EGYPT - DECEMBER 23: Workers move the Khufu boat planks to a designated display location in the Grand Egyptian Museum as pieces from the second of two Khufu boats, solar barques that were buried alongside the pharaoh Khufu in 2500 BC, at the Grand Egyptian Museum on December 23, 2025 in Cairo, Egypt. The two Khufu ships were discovered in a sealed pit at the Great Pyramid in the 1950s. The first was reconstructed and went on display in the 1980s; the other was in a more dilapidated state and its restoration began more recently. (Photo by Sayed Hassan/Getty Images)
Nyitókép: Sayed Hassan/Getty Images

Hihetetlen látvány az emberiség történetének legnagyobb és legrégebbi fa műtárgya – videó

Infostart / MTI

A látogatók szeme láttára restaurálják mintegy négy éven át a Nagy Egyiptomi Múzeumban az emberiség történetének legnagyobb és legrégebbi, fából készült műtárgyát, Hufu (Keopsz) fáraó napbárkáját.

A napbárka kiállításához felépített, mintegy négyezer négyzetméteres épületrészben az egyiptomi régészek már elhelyezték az elsőt azon 1650 deszkalap közül, amelyekből a királyi temetkezési hajót összerakják.

A múzeumnak ebben a melléképületében látható egy másik napbárka is ugyanebből a korból, amelyet 1987-ben fedeztek fel.

A két hajót tekintik „a legrégebbi ismert ókori hajóknak és az emberiség története legnagyobb szerves roncsainak” – mondta Isza Zejdán, a Nagy Egyiptomi Múzeum restaurátori osztályának igazgatója.

A bárka helyreállítását a Japán Nemzetközi Együttműködési Hivatal (JICA) finanszírozza, amely 3,5 millió dolláros (megközelítőleg 1,2 milliárd forint) támogatással és japán szakértők küldésével járul hozzá a megvalósításhoz.

A mintegy 4600 éve, a Nagy Piramist építtető Hufu fáraó idejében cédrus- és akácfából készült, 43,5 méter hosszú bárkát 1954-ben fedezték fel Gízában, de az ásatások csak 2011-ben kezdődtek el.

Isza Zejdán elmondta, hogy a bárka deszkái súlyosan károsodtak és nagyon sérülékenyek, ezért a régészek nagyon nehezen vágtak bele a helyreállításba. Világszerte elismert szerves anyagokkal, nanocellulózzal és hidroxipropil-cellulózzal kezelték a bárka deszkáit és faevezőit.

A napbárka az ókori Egyiptom vallásában és uralkodókultuszában játszott fontos szerepet. A mitológia szerint Ré napisten a napbárkáján teszi meg mindennapos útját az égen és az alvilágon át. A napbárkák Ré napkultuszán túl a fáraók temetési szertartásában is fontos szerepet játszottak.

A november 1-én megnyílt múzeumban átlagosan napi 15 ezer látogató fordul meg – mondta az igazgató. Hozzátette: volt olyan nap, amikor 27 ezer látogatójuk is volt.

A turisztikai miniszter szerint Egyiptom 2026-ban a turisták számának mintegy 7 százalékos növekedésére számít a 2025. évi mintegy 19 millióhoz viszonyítva. Kairó fejleszteni kívánja a politikai válságok és a koronavírus-világjárvány által megtépázott idegenforgalmát, amely a hazai össztermék 9 százalékát adja, és megközelítőleg 2 millió embert foglalkoztat.

