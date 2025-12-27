ARÉNA - PODCASTOK
ELIZOVO CITY, KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIAN FAR EAST, RUSSIAN FEDERATION - JUNE 27, 2022: Commercial passenger aircraft Boeing 777-300ER Russian flag carrier Airlines Aeroflot, tail number RA-73131, aircraft name A. Chekhov, Aeroflot flight number SU1731, flying and landing during a flight on the route Moscow Sheremetyevo International Airport SVO - Petropavlovsk-Kamchatsky Airport PKC.
Nyitókép: Alexander Piragis

Ilyen repülőgép még nem volt Európában, most Ferihegyre érkezett

Infostart

December 25-én reggel érkezett első alkalommal Budapestre Európa első „Big Twin” áruszállítója a Hungary Airlines színeiben.

A Hungary Airlines november végén vette át és december elején állította forgalomba a FlyMeta és az Air Atlanta együttműködésével Európa első, „Big Twin” fantázianevű, Boeing 777-300ERSF típusú gépét.

A 9H-JJB lajstromjelű, utasszállítóból átalakított repülőgép bázisa a budapesti repülőtér lesz - írja a cég közleményére hivatkozva az Airportal. A „Big Twin” december végén még egy hongkongi fordulót teljesít, mielőtt január elején megkezdi rendszeres járatait a kínai Hangcsou és Budapest között.

A Hungary Airlines egy évvel ezelőtt szerezte meg a légijármű üzembentartási engedélyt és az ehhez kapcsolódó működési engedélyt.

A légitársaság az elmúlt tizenkét hónapban mintegy 13 ezer tonna árut szállított, és több mint 4600 órát repült, emellett sikeresen túl van három magyar hatósági auditon és egy EASA-ellenőrzésen.

Az Országgyűlés 2025-ben is sok szenvedélyes vitát folytatott le és számos fontos jogszabályt alkotott meg, amelyekről – a napirend előtti felszólalásokról, az interpellációkról, a kérdésekről, az azonnali kérdésekről, az általános vitákról, a határozathozatalokról és a bizottsági ülésekről – év közben részletesen beszámolt az InfoRádió, most a leglényegesebb idei parlamenti történéseket és döntéseket idézi fel ez az összeállítás.
