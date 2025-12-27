Ilyen repülőgép még nem volt Európában, most Ferihegyre érkezett

A Hungary Airlines november végén vette át és december elején állította forgalomba a FlyMeta és az Air Atlanta együttműködésével Európa első, „Big Twin” fantázianevű, Boeing 777-300ERSF típusú gépét.

A 9H-JJB lajstromjelű, utasszállítóból átalakított repülőgép bázisa a budapesti repülőtér lesz - írja a cég közleményére hivatkozva az Airportal. A „Big Twin” december végén még egy hongkongi fordulót teljesít, mielőtt január elején megkezdi rendszeres járatait a kínai Hangcsou és Budapest között.

A Hungary Airlines egy évvel ezelőtt szerezte meg a légijármű üzembentartási engedélyt és az ehhez kapcsolódó működési engedélyt.

A légitársaság az elmúlt tizenkét hónapban mintegy 13 ezer tonna árut szállított, és több mint 4600 órát repült, emellett sikeresen túl van három magyar hatósági auditon és egy EASA-ellenőrzésen.