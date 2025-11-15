ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 15. szombat
Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök beszél, miután ünnepség keretében átvette a választási győzelmét hitelesítő okiratot az Országos Választási Bizottság elnökétől a varsói királyi várban 2025. június 11-én. Nawrocki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatásával győzött a lengyel elnökválasztás június 1-jei második fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

Hírt adott magáról a V4-mozaik utolsó kockája

Infostart / MTI

Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken egy vidéki gyűlésen.

A lengyel államfő a főváros melletti Minsk Mazowiecki városban találkozott a helyi lakosokkal, összefoglalta nekik elnöksége első száz napját, ezen belül beszámolt eddigi külföldi látogatásairól.

Elmondta: útjai során "a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik". "Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben" - jelentette ki. Hozzátette: ezért olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a visegrádiak, valamint a skandináv és a balti országok számára is, hogy megismertessék egymással nézeteiket.

Aláhúzta: Lengyelország "büszke tagja" az Európai Uniónak (EU). "Az EU tagjai akarunk lenni, de nem akarunk Lengyelországban illegális bevándorlást" - fogalmazott, és megígérte: ennek a felfogásnak az érvényesítésére továbbra is törekedni fog.

Bejelentette továbbá: elnökként nem írja alá "a klímakérdésekre vonatkozó túlszabályozást", valamint "semmiféle zöld megállapodást és mindazokat a dolgokat sem, amelyekből gyakran nyugat-európai ideológiai őrület lesz".

Lengyelországnak csak azokat az uniós megoldásokat kell foganatosítania, amelyek "jók számára", hátrányos előírásokat viszont nem lenne szabad beiktatni a jogrendbe - húzta alá Nawrocki.

A lengyel államfői hivatal pénteken közzé tett egy összefoglalót Karol Nawrocki eddigi munkájáról. Egyebek mellett közölték: hivatali időszaka első száz napján Nawrocki 11 külföldi látogatást tett, ezen belül kétszer járt az Egyesült Államokban. A parlamentben 11 elnöki törvénytervezetet nyújtott be, 13 jogszabályt megvétózott, 70-et pedig aláírt.

V3 regionális együttműködés a cseh parlamenti választások után címmel tartott kerekasztal-beszélgetést a Danube Institut. Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója beszélt a részletekről az InfoRádióban.
 

Győrben kezdte országjárását a kormányfő, a nagyobbik kormánypárt elnöke. Olyan érzései vannak, mint amiket a történetírók leírtak az első világháború előtti időszakról. Ukrajna ügyében reagált arra a vádra, mely szerint a magyar narratíva gyakran egybeesik az orosszal. A háború fenyegetettség mentén szerinte össze kell szednie magát. A háború elején az oroszok szerinte azt ajánlották, hogy két megyét adjanak át az ukránok, és ne lépjenek be a NATO-ba. Erre az ukránok angolszász nyomásra nemet mondtak, ezek után az orosz igény négy megyére vonatkozik már, erre viszont most már a nyugat nem talál eszközt. Az Írország elleni vasárnapi vb-selejtezőn kiderül, "milyen férfiak vagyunk".
 

Érkeznek az új típusú siklóbombák a frontra: Oroszország  idén 500 új, nagyobb hatótávolságú változatot gyárthat ukrán értesülések szerint. Miközben Európa hatalmai a hibrid fenyegetésekre készülnek, Keleten az oroszok megindultak: pénteken nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az orosz hadsereg tegnap bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását, szombaton egy újabb települést vettek ellenőrzésük alá, a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Nem engedélyezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) tevékenységének a folytatását az amerikai vezetés.

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

