2025. október 20. hétfő
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében 2025. március 30-án, miután hazatért Floridából.
Nyitókép: MTI/EPA/Abaca pool/Yuri Gripas

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

Infostart

Az amerikai titkosszolgálat bukkant egy vadászlesre ott, ahol a repülők biztonsága érdekében egyáltalán nem lehetett volna ilyesmi.

Egy frissen kiépített vadászlest fedeztek fel a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtér közelében, percekkel azelőtt, hogy a városba látogató Donald Trump felszállt volna a Washingtonba visszatérő elnöki gépre. Az alkalmatosságot egy fa lombozatában szúrta ki az amerikai titkosszolgálat, amely az ország vezetőinek védelméért is felel.

A vadászállásról tökéletes rálátás nyílt a repülőkre, így az Air Force One-ra is – írta a hirado.hu, a Fox News beszámolója alapján hozzátéve, hogy a fokozott biztonsági intézkedések miatt „gyorsan, a karbantartó lépcsőn át” szállították fel Donald Trumpot az elnöki gépre.

Olyan helyen volt a vadászles, ahol se kocsival nem lehet közlekedni, se vadászni nem szabad. A titkosszolgálat emberei a helyszínen nem találtak senkit.

Az ügy miatt a titkosszolgálati vizsgálaton kívül FBI-nyomozás is indult. Egyelőre senkit nem vettek őrizetbe.

Az amerikai elnököket szállító, a híranyagokban gyakran szereplő gép, az Air Force One fedélzetét, más repülőkhöz hasonlóan, két lépcsősoron át is el lehet érni. A protokoll-eseményeken a gép elején található, 26 lépcsőből álló alkalmatosságot használja a mindenkori elnök. A gépet a hátsó traktushoz csatlakozó, 14 lépcsőből álló, felülről zárható lépcsősoron is meg lehet közelíteni.

Ezt a szervízlépcsőt ritkábban, például rossz időjárás esetén használják. Trumpot most nyilván azért kérték ennek a felülről és oldalról is védetté tehető lépcsősornak a használatára, hogy gyorsabban a fedélzetre érhessen, eltűnve az esetleges merénylő látóköréből.

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

egyesült államok

donald trump

air force one

vadászles

