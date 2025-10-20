Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

Egy frissen kiépített vadászlest fedeztek fel a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtér közelében, percekkel azelőtt, hogy a városba látogató Donald Trump felszállt volna a Washingtonba visszatérő elnöki gépre. Az alkalmatosságot egy fa lombozatában szúrta ki az amerikai titkosszolgálat, amely az ország vezetőinek védelméért is felel.

A vadászállásról tökéletes rálátás nyílt a repülőkre, így az Air Force One-ra is – írta a hirado.hu, a Fox News beszámolója alapján hozzátéve, hogy a fokozott biztonsági intézkedések miatt „gyorsan, a karbantartó lépcsőn át” szállították fel Donald Trumpot az elnöki gépre.

Olyan helyen volt a vadászles, ahol se kocsival nem lehet közlekedni, se vadászni nem szabad. A titkosszolgálat emberei a helyszínen nem találtak senkit.

Az ügy miatt a titkosszolgálati vizsgálaton kívül FBI-nyomozás is indult. Egyelőre senkit nem vettek őrizetbe.

BREAKING - It has been revealed that the discovered hunting stand at Palm Beach International Airport, with a direct line of sight to where President Trump disembarks Air Force One, is located within an established “no discharge” and “no hunting” FAA safety zone. pic.twitter.com/ivDNkrIgqv — Right Angle News Network (@Rightanglenews) October 19, 2025

Az amerikai elnököket szállító, a híranyagokban gyakran szereplő gép, az Air Force One fedélzetét, más repülőkhöz hasonlóan, két lépcsősoron át is el lehet érni. A protokoll-eseményeken a gép elején található, 26 lépcsőből álló alkalmatosságot használja a mindenkori elnök. A gépet a hátsó traktushoz csatlakozó, 14 lépcsőből álló, felülről zárható lépcsősoron is meg lehet közelíteni.

Ezt a szervízlépcsőt ritkábban, például rossz időjárás esetén használják. Trumpot most nyilván azért kérték ennek a felülről és oldalról is védetté tehető lépcsősornak a használatára, hogy gyorsabban a fedélzetre érhessen, eltűnve az esetleges merénylő látóköréből.