2025. október 18. szombat Lukács
Nicolás Maduro venezuelai elnök (k) felesége, Cilia Flores társaságában, miután letette harmadik mandátumára szóló hivatali esküjét abeiktatási ünnepségére Caracasban 2025. január 10-én.
Nyitókép: MTI/AP/Ariana Cubillos

Hadgyakorlatok Venezuelában: kész az Egyesült Államok elleni védelmi terv

Infostart / MTI

Kész az Egyesült Államok "fenyegetései" elleni védelmi terv - közölte Nicolás Maduro venezuelai elnök szombaton, miután befejeződött egy hadgyakorlat az ország négy tagállamában.

Hét amerikai hadihajó tartózkodik a Karib-tengeren, egy pedig a Mexikói-öbölben hivatalosan a kábítószer-csempészet elleni harc jegyében, amelynek a célpontja elsősorban Venezuela. Donald Trump amerikai elnök azt is bejelentette, amikor a hajókat oda vezényelték, hogy titkos műveleteket engedélyezett ott a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) számára.

Válaszul Nicolás Maduro hadgyakorlatokat rendelt el államonként több ezer katonával a határokon.

"Mostanra kiépítetteük az ország összes védelmi övezetét minden államban" - jelentette ki Maduro a Telegramon közzétett videójában. "Minden szövetségi közigazgatási egység készen áll a 27 alapvető védelmi feladat ellátására az országban".

Az Egyesült Államok legkevesebb hat alkalommal támadott meg feltételezett kábítószer-csempész hajókat, összesen huszonhét ember halálát okozva.

Nicolás Maduro szerint Washington a drogcsempészetet használja ürügyül "a rendszerváltás kikényszerítésére" és országa hatalmas kőolajkészleteinek birtokba vételére.

Külföld    Hadgyakorlatok Venezuelában: kész az Egyesült Államok elleni védelmi terv

venezuela

hadgyakorlat

nicolás maduro

