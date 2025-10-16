Donald Trump kínos üzenetet küldött Oroszországnak

Rövid időn belül nem vásárolnak több kőolajat Oroszországtól - fogalmazott az elnök a fehér házi dolgozószobájában tartott tájékoztatón, és közölte, hogy szerdán beszélt erről az indiai kormányfővel. Hozzátette, hogy a vásárlások kivezetéséhez egy átmeneti időszakra van szükség, ami már megkezdődött és hamarosan lezárul.

"Ma biztosított arról, hogy nem lesz olajbeszerzés Oroszországból" - fogalmazott az amerikai elnök és hozzátette, célja, hogy ugyanezt Kínánál is elérje.

Donald Trump kifejtette, azért nem örült az indiai kőolajvásárlásoknak, mert az segíti Oroszországot a háború folytatásában, ugyanakkor megjegyezte, hogy a háború lezárulása után India akár újra visszatérhet az orosz beszerzési forráshoz.

Az elnök kijelentette, hogy egyetlen dolgot akar Vlagyimir Putyin orosz elnöktől, azt, hogy állítsa meg a háborút. Megjegyezte, hogy a háború "nem vet jó fényt" az orosz államfőre, mert azt az erőviszonyok alapján "egy hét alatt meg kellett volna nyernie". "Nem vet jó fényt a nagy háborús gépezetére sem" - fogalmazott Donald Trump és hangsúlyozta, hogy készen áll a rendezésre a háború lezárása érdekében, valamint azt a véleményét is kifejezte, hogy az orosz elnök szintén le akarja zárni a konfliktust.

Az amerikai elnök egyben arra is rámutatott, hogy a Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között feszülő "gyűlölet" akadálya a rendezésnek.

Donald Trump a fehér házi eseményen azt is közölte, hogy felhatalmazást adott a Központi Hírszerző Ügynökségnek (Central Intelligence Agency - CIA) arra, hogy Venezuela területén műveletet kezdjen. Az elnök kifejtette, hogy Venezuelából induló feltételezett kábítószer-csempész hajók ellen nemzetközi vizeken végrehajtott amerikai katonai támadások eredményeként a tengert sikerült jórészt ellenőrzés alá vonni. "Természetesen most a szárazföldre vetjük a tekintetet" - fogalmazott az elnök, részleteket ugyanakkor nem mondott.