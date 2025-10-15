ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Ukrainian refugee family waiting for train in station, Ukrainian war concept.
Nyitókép: Getty Images

Megtízszereződött a Németországba tartó ukrán férfiak száma

Infostart / MTI
Augusztus óta a tízszeresére nőtt a Németországban letelepedni akaró fiatal ukrán férfiak száma.

Az Ukrajna által augusztusban feloldott utazási tilalom óta tízszeresére nőtt azoknak a fiatal ukrán férfiaknak a száma, akik Németországban szeretnének letelepedni – közölték szerdán a német hatóságok.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök augusztusban jelentette be, hogy az Oroszországgal folytatott háború miatt kihirdetett szükségállapot ellenére a 18 és 22 év közötti fiatal férfiak továbbra is akadályok nélkül léphetik át a határt.

A német belügyminisztérium szóvivője szerint az említett korosztályba tartozó ukrán férfiak védelem iránti kérelmének száma a rendelet hatályba lépése előtti

heti százról immár heti ezerre nőtt.

"Jelenleg nem tudjuk megítélni, hogy ez a fejlemény ideiglenes jellegű-e" - mondta a szóvivő.

A 2022 februárjában kezdődött háború óta több százezer ukrán állampolgár telepedett le Németországban. A konfliktus miatt eddig a fiatal férfiak speciális engedély nélkül nem hagyhatták el Ukrajnát, amelynek hadseregében a sorozás korhatára jelenleg 25 év.

németország

ukrajna

menekültek

háború

