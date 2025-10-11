ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 11. szombat
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozni készül a washingtoni Fehér Ház kertjében, amint háromnapos állami látogatásra Nagy-Britanniába indul 2025. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Több százezres tömeg éltette Donald Trumpot Tel-Avivban

Infostart / MTI

Több százezres, a túszalkuért és a tűzszünetért Donald Trump amerikai elnököt éltető izraeli fogadta Tel-Avivban a Túszok terén Steve Witkoffot, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottját és Jared Kushnert, az elnök vejét és tanácsadóját szombat este.

A szervezők becslése szerint négyszázezren gyűltek össze Tel-Aviv egyik központi terén, amelyet az utóbbi két évben átneveztek a Túszok terének, mivel a 2023. október 7-én a Gázai övezetbe hurcolt izraeliek hazahozatalát itt követelték a túszok hozzátartozói és támogatóik.

Századik hete rendeztek szombat esténként szolidaritási tüntetést a túszokért ezen a helyen és az ország más városaiban, de ezen a szombaton várhatóan utoljára gyűltek össze az izraeli civilek, hogy üdvözöljék a néhány napja megkötött túszalkut. Ennek keretében hamarosan hazatérhet családjához a még élő húsz túsz, és tisztes temetést kaphat hazájában huszonnyolc elrabolt, akik már nem érhették meg szabadulásukat.

Steve Witkoff Tel-Avivban köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, vejének, Jared Kushnernek, az arab és a muszlim vezetőknek, és Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnöknek a gázai túszalkuért és a tűzszüneti megállapodásért, valamint a túszoknak és családjaiknak a kitartásért.

A tömeg kifütyülte, amikor Netanjahu nevét említette, majd Trump nevét kezdte skandálni. "Régóta álmodtam erről az éjszakáról. Ez a legmegrendítőbb látvány" - mondta Witkoff. "Egyként dobban a szívünk itt, Tel-Avivban, a békéért, az egységért és a reményért, ezen a szent helyen, melyet Túszok terének nevezünk" - mondta.

"Bárcsak az elnök is itt lehetne. Ma este zsidók, keresztények, muszlimok állnak itt együtt, egy közös céllal, a békéért. Ma este valami rendkívülit ünneplünk. Az élő bizonyítékát annak, hogy csodák igenis vannak"- tette hozzá.

"Ez a pillanat azok fáradhatatlan munkájának köszönhető, akik nem pihentek. Egyikük most itt áll mellettem, Jared Kushner" - mondta, és a tömeg hatalmas hangerővel, lelkesen köszöntötte az amerikai elnök vejét.

Tel-Avivban tapsviharral üdvözölték azt is, mikor Witkoff az arab és muszlim vezetőket említette, "akik mind kulcsszerepet játszottak a megállapodásban", köztük Recep Tayyip Erdogan török elnököt és Katar miniszterelnökét és emírjét.

Az izraeli 12-es kereskedelmi televíziós csatorna szerint várhatóan hétfő reggel kezdődik a túszok szabadon engedése, de a folyamat már vasárnap este elindulhat. Az egyezmény szerint legkésőbb hétfő délig át kell adni őket a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, akik vagy egy időben több gázai helyszínen, vagy egyetlen központi gyűjtőponton veszik át őket.

Hétfőre Izraelbe várják Donald Trump amerikai elnököt, aki várhatóan beszédet mond majd az izraeli parlamentben, a kneszetben. A túszok hozzátartozóinak szervezete meghívta a Túszok terére is, hogy ott szóljon hozzájuk, és megköszönhessék a túszalkuért tett fáradozását.

