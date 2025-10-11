ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Joe Biden amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányának megdöntése kapcsán a washingtoni Fehér Házban 2024. december 8-án. Bassár el-Aszad lemondott hivataláról és elhagyta Szíriát, miután a szíriai lázadók hajnalban elfoglalták Damaszkuszt.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Ron Sachs

Sugárterápiát kap Joe Biden volt amerikai elnök

Infostart / MTI

Sugárterápiát kap Joe Biden volt amerikai elnök daganatos betegségének kezelésére - közölte szombaton a politikus szóvivője.

Szombaton a NBC News televízió számolt be először arról, hogy a Joe Bidennél tavasszal diagnosztizált prosztatadaganat gyógyítása új szakaszba lépett, a sugárkezelés mellett hormonterápiában részesül. A kezelés időtartamát a szóvivő nem részletezte.

Az elnöki hivatalból idén januárban távozott Joe Biden környezete májusban jelentette be, hogy a politikusnál agresszív és előrehaladott daganatot diagnosztizáltak, áttétellel a csontokra.

Joe Biden még májusban egy nyilatkozatban azt közölte, hogy a sikeres kezelésre jó esélyek vannak, arról is beszámolt, hogy a daganat szervekre nem tevődött át, és hozzátette, hogy a kezelés első szakaszában gyógyszereket kap.

Joe Biden, az Egyesült Államok előző elnöke, korábbi alelnök és szenátor a jövő hónapban lesz 83 éves.

Kezdőlap    Külföld    Sugárterápiát kap Joe Biden volt amerikai elnök

egyesült államok

joe biden

sugárterápia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi leépítés kezdődött az Egyesült Államokban

Történelmi leépítés kezdődött az Egyesült Államokban

Donald Trump elnök több ezer szövetségi alkalmazott elbocsátását rendelte el a kormányzati leállás közepette, amit a demokratáknak tulajdonított, miközben a kormányzat különböző szerveinél már megkezdődtek az elbocsátások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi

Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi

Vasárnaptól új határellenőrzési rendszert vezetnek be a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas recalls fighters amid fears of internal violence in Gaza as Israelis await hostages' release

Hamas recalls fighters amid fears of internal violence in Gaza as Israelis await hostages' release

Elsewhere, Gaza's Hamas-run civil defense agency says it's continuing to search through the rubble for thousands of missing Palestinians.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 11. 13:32
Horvátország vasárnaptól új uniós határellenőrzési rendszert léptet életbe
2025. október 11. 11:28
Legalább 18 ember eltűnt Tennessee-ben
×
×
×
×