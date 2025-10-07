ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393
usd:
337.06
bux:
101480.75
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: X

Darabokra hullott a helikopter a kaliforniai autópályán – videó

Infostart / MTI

Autópályára zuhant egy mentőhelikopter a kaliforniai Sacramento keleti részén. A fedélzeten tartózkodó három személy súlyosan megsérült.

Sacramentóban, egy forgalmas autópályán zuhant le hétfő este egy mentőhelikopter. Az Airbus H-130-as helikopteren hárman tartózkodtak, egy pilóta, egy ápoló és egy mentős. Mindhármukat kórházba szállították, állapotuk válságos. Beteg nem volt a fedélzeten.

A baleset a csúcsforgalom idején történt, és teljesen megbénította a közlekedést, miközben a mentőegységek gyorsan megkezdték a sérültek ellátását és kimenekítését.

Az amerikai szövetségi légügyi hivatal adatai szerint a helikopter 2021 óta áll szolgálatban a Reach légitársaságnál. Úgy tudni a helikopter nem kereskedelmi járatot teljesített, és egyelőre nem ismert, kik tartózkodtak a fedélzeten, illetve mi volt a repülés célja. Az X-en megosztott felvételen látszik, hogy a helikopter az autópálya felett lebeg, majd a földre zuhan, és a bal oldalára dől.

Kezdőlap    Külföld    Darabokra hullott a helikopter a kaliforniai autópályán – videó

baleset

egyesült államok

helikopter

kalifornia

airbus

helikopter-baleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mészáros Andor: nehéz koalícióalakítás vár Andrej Babisra Csehországban

Mészáros Andor: nehéz koalícióalakítás vár Andrej Babisra Csehországban

A cseh választásokat fölényesen megnyerő ANO elnöke egypárti kormányt alakítana, de a két lehetséges külső támogató tárcákat szeretne, és nehezen kezelhető követelései is vannak – mondta az Andrej Babis előtt álló feladatokról Mészáros Andor az InfoRádió Aréna című műsorában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének egyetemi docense beszélt eddigi kormánypártok jövőjéről, a cseh politika törésvonalairól és a V4-együttűködés újjáéledési esélyeiről is.
Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Csicsmann László: Trump gázai béketerve biztató, de az ördög a részletekben rejlik

Két éve, 2023. október 7-én támadta meg a palesztin Hamász Izraelt. Az összehangolt csapás során 1200 izraeli halt meg, 250-et pedig túszként Gázába hurcoltak. A támadás után Izrael háborút indított a Hamász ellen, ami azóta is tart. A konfliktus mérföldköveiről és az esetleges békéről Csicsmann László, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára beszélt az InfoRádióban.
 

Tüntetések: Anglia is óriási feszültségben várja az Izrael elleni támadás második évfordulóját

Rendkívüli készültség Berlinben: kedden lángba borulhat a német főváros

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezekkel a részvényekkel lehet most nagyon sok pénzt keresni a profik szerint

Ezekkel a részvényekkel lehet most nagyon sok pénzt keresni a profik szerint

Az amerikai kormányzati leállás nem hozott nagy változást a piacokra: továbbra is erős teljesítményt nyújanak a tőzsdék Amerikában. Vannak azonban olyan részvények amelyek jócskán felülteljesítőek lehetnek a következő időszakban, ráadásul most jó beszállók is vannak ezekben a papírokban. A Bank of America elemzői most 5 olyan részvényt is mutattak, amelyben nagyon jó vételi lehetőségek lehetnek a hónap során. Lássuk is, hogy melyek ezek a részvények. Hasonló témákkal is fglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mégsem szárad ki a Balaton? Megszólaltak a kutatók, szerintük ezért nem gond az alacsony vízszint

Mégsem szárad ki a Balaton? Megszólaltak a kutatók, szerintük ezért nem gond az alacsony vízszint

Újra fellángolt a vita a Balaton alacsony vízszintje miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

'Our happy life turned into hell,' says released hostage as Israel marks 7 October anniversary

Meanwhile indirect talks between Israel and Hamas aimed at securing a deal to end the war in Gaza are continuing in Egypt.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 16:49
A francia miniszterelnök rezidenciája közelében hallatszottak robbanások Párizsban
2025. október 7. 16:28
A legdurvább besorolást kapta a tornádó, 338 kilométeres sebességgel tombolt – videók
×
×
×
×