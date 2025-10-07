Darabokra hullott a helikopter a kaliforniai autópályán – videó

Sacramentóban, egy forgalmas autópályán zuhant le hétfő este egy mentőhelikopter. Az Airbus H-130-as helikopteren hárman tartózkodtak, egy pilóta, egy ápoló és egy mentős. Mindhármukat kórházba szállították, állapotuk válságos. Beteg nem volt a fedélzeten.

A baleset a csúcsforgalom idején történt, és teljesen megbénította a közlekedést, miközben a mentőegységek gyorsan megkezdték a sérültek ellátását és kimenekítését.

Az amerikai szövetségi légügyi hivatal adatai szerint a helikopter 2021 óta áll szolgálatban a Reach légitársaságnál. Úgy tudni a helikopter nem kereskedelmi járatot teljesített, és egyelőre nem ismert, kik tartózkodtak a fedélzeten, illetve mi volt a repülés célja. Az X-en megosztott felvételen látszik, hogy a helikopter az autópálya felett lebeg, majd a földre zuhan, és a bal oldalára dől.