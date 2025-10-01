ARÉNA
2025. október 1. szerda Malvin
A seismograph records data.
Nyitókép: Furchin/Getty Images

6,9-es erősségű földrengés, 69 halott a Tűzgyűrű térségében

Infostart / MTI

A Fülöp-szigetek központi Cebu tartományában kedden este bekövetkezett 6,9-es magnitúdójú földrengés halálos áldozatainak száma elérte a 69-et, és több mint 150 sérültről érkeztek jelentések. A katasztrófavédelem és az állami szervek teljes erőbedobással folytatják a mentési, rehabilitációs munkát.

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet kezdetben 6,7-esnek jelezte a rengést, majd 6,9-esre módosította. A rengés helyi idő szerint 21 óra 59 perckor történt, körülbelül 5-10 kilométer mélyen, 19 kilométerre északkeletre Bogo várostól. Több utórengést is regisztráltak, a legerősebb 6-os magnitúdójú volt. Szökőárfenyegetés nem alakult ki.

A földrengés az úgynevezett Csendes-óceáni "Tűzgyűrű" térségében történt, amely szeizmikus és vulkáni aktivitás tekintetében is kiemelten veszélyes.

A regionális katasztrófavédelmi iroda jelentése szerint a legtöbb haláleset Bogo városában, illetve az epicentrum közelében lévő helyeken következett be: a városban legalább 30 áldozat, San Remigio településen 22, Medellinben 10, Tabuelanban pedig egy halott volt.

Cebu tartomány helyi vezetése katasztrófahelyzetet hirdetett, ami lehetővé teszi a gyors kormányzati és önkormányzati beavatkozást, segélyalapok felszabadítását, valamint az alapvető árucikkek árának befagyasztását a károsultak védelme érdekében.

A Fülöp-szigeteki kormányzat és az elnök, Ferdinand Marcos Jr. biztosította a lakosságot a gyors segítségnyújtásról, és részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjai felé.

