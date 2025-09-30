Borzalmas tűzhalál fenyeget több tízezer állatot - videó

A tájékoztatás szerint az Etosha Nemzeti Park területének mintegy 30 százalékát perzselte fel eddig a múlt hétfőn keletkezett tűz. Pontos számokat nem tudnak, de bizonyos, hogy több vadállat is elpusztult. A lángok településekre is átterjedtek a park közelében, de emberi sérülésekről hétfőig nem érkeztek jelentések.

Lucia Witbooi namíbiai alelnök elmondta, a lángok gyors terjedését a kiszáradt növényzet és az erős szél is elősegíti, az országban most van az év legszárazabb időszaka. A tűz óriási veszélyt jelent az állatvilágra - tette hozzá.

???NAMIBIA DEPLOYS ARMY TO BATTLE ETOSHA NATIONAL PARK WILDFIRE ?



Namibia has sent helicopters and 500 additional soldiers to combat a massive fire that has scorched nearly one-third of Etosha National Park, one of southern Africa’s top tourist destinations and home to… pic.twitter.com/wIakAReICN — Info Room (@InfoR00M) September 28, 2025

A több mint 22 ezer négyzetkilométer területű Etosha Nemzeti Park az egyik legjelentősebb természetvédelmi terület Afrikában. Több száz vadállatfaj élőhelye, köztük a különösen veszélyeztetett keskenyszájú orrszarvúé. A park ismert nevezetessége az a mintegy 130 kilométer hosszú és 50 kilométer széles sósivatag, ahol hevesebb esőzések után flamingók és más madarak ezrei gyűlnek össze.

?Etosha National Park Inferno



New fires in Halali, Eindpaal & Okondeka–Mbari–Ekuma are raging as 450+ responders.



2 helicopters & fire trucks battle blazes that have already scorched a third of the park, endangering rare black rhinos.#Namibia Ubuntu | Hyundai | Nkululeko pic.twitter.com/ooThvFW88J — Africa Affair Journal (@AffairAfrica) September 29, 2025

A hatóságok víztartályos teherautókat küldtek a térségbe, és az oltásban helikopterek is segédkeznek. A namíbiai környezetvédelmi minisztérium közölte: azt gyanítják, hogy a lángok a parkkal határos egyik ipari területen keletkeztek. A tárca közlése szerint jelentős ökológiai károkat okozott a tűz.