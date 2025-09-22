ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Deportálták Ausztria nemzeti jávorszarvasát

Infostart

Befogták és egy csehországi rezervátumhoz közeli erdős vidékre vitték hétfőre virradóra Emilt, az Ausztria-szerte magányosan kóborló jávorszarvast.

Emilnek, az osztrák „nemzeti jávorszarvasnak” 25 ezer követővel rendelkező rajongói oldala van a Facebookon. Az Ausztriában ritka állatfaj médiasztárrá vált példányát a Linzhez közeli Welsvidéki járásban nyugtatólövedékkel kábították el, még mielőtt átugorhatta volna az A1-es autópálya kerítését.

Emil már csak 200 méterre volt a veszélyes autópályától, amikor egy vadállat-egészségügyi szakemberekből álló csapat tűzoltók segítségével kábítólövedékkel lenyugtatta és egy szalmával bélelt furgonban a csehországi Sumava Nemzeti Parkhoz közeli Cseh-erdőbe (Böhmerwald) szállította. A még éjszakai sötétben drónokkal és hőkamerákkal kísérték figyelemmel a szokatlan akciót.

Emil fülébe GPS-jeladót tettek, így 25 ezer osztrák rajongója továbbra is kap információkat csehországi életéről.

Vadállatszakértők szerint „minden fél számára életveszélyes” balesetet is okozhatott volna a jávorszarvas a forgalmas autópályán, ezért kellett gyorsan cselekedni.

Osztrák agrárszakértők szerint Emilnek jó dolga lesz a vadon élő állatokban gazdag Cseh-erdőben, és talán hamarosan utódokról is gondoskodik a közeli Sumava Nemzeti Parkban, ahol jávorszarvasok egy nagyobb populációja él.

A világjáró jávorszarvast egyebek közt a Dunában is látták úszkálni Bécs mellett. Az állat Csehországból vagy Lengyelországból érkezhetett, ahol nagyobb példányszámban élnek jávorszarvasok.

Az alsó-ausztriai rendőrség is védte és videózta Emilt:

(Nyitóképünk illusztráció!)

