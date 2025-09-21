ARÉNA
2025. szeptember 21. vasárnap
Ukrajna Otthon
Törölt járatok listája a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren a belga országos sztrájk idején, 2019. február 13-án. A repülőtér vezetése előző este 10 órakor egy teljes napra felfüggesztette a légi kikötő működését, minden járatot töröltek. A legnagyobb belga szakszervezetek által bejelentett munkabeszüntetéssel a tiltakozók béremelést, jobb munkakörülményeket és magasabb jövőbeli nyugdíjakat követelnek.
Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Újabb káosz Brüsszelben

Infostart / MTI

Ez idáig 45 induló és 30 érkező járatot törölt vasárnap a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér egy, az informatikai rendszereit ért kibertámadást követen, további járattörlésekre, késésekre és hosszú várakozásra kell számítani - közölte a brüsszeli légikikötő tájékoztatását ismertetve a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap internetes oldalán vasárnap.

Több európai repülőtéren is késésekkel kell számolniuk az utasoknak vasárnap, miután szombaton kibertámadás érte a beszállítási rendszerek szolgáltatóját. Az Eurocontrol légiforgalmi irányító szervezet tájékoztatása szerint a brüsszeli mellett a berlini, a dublini és londoni repülőterek is informatikai problémák miatt kialakult utasforgalmi zavarokról számoltak be.

A kibertámadást követően szombaton legalább 10 járatot töröltek a brüsszeli repülőtéren, 17 másik pedig több mint egy órás késéssel indult, hosszú sorok alakultak ki a bejelentkezésnél.

Ihsane Chioua Lekhli, a zaventemi repülőtér szóvivője vasárnapi tájékoztatása szerint az eredetileg indítani tervezett 257 járatból 45-öt töröltek vasárnap, a légikikötő továbbá közel 30 érkező járat törléséről is döntött. Ezek közül legalább 18 a Brussels Airlines belga légicég járatait érinti. A repülőtér honlapja szerint budapesti járatok nem érintettek.

Elmondta, a legtöbb utasfelvétel papíralapú utaslisták ellenőrzése mellett történik, ami jelentősen hosszabbítja a várakozási időt. Sorban állás és késés várható. Közölte: további járattörlések fordulhatnak elő, amelyek minden bizonnyal következményekkel járnak a később induló és érkező repülőgépekre nézve. Hat járatot más közeli repülőterekre irányítottak át - jegyezte meg. Hozzátette: még nem világos, hogy meddig áll fenn a kialakult helyzet, de a repülőtér igyekszik a lehető leggyorsabban megoldani a problémát.

A brüsszeli repülőtér azt tanácsolja az utasoknak, hogy ellenőrizzék járatuk indulásának állapotát, és csak akkor menjenek a repülőtérre, ha utazásukat megerősítették. Akinek a járata indul, időben érkezzen meg a reptérre: két órával kiírt indulásuk előtt a schengeni járatok esetében, és három órával korábban a nem schengeni járatok esetében.

Hétfőn további járattörlések lehetségesek - tette hozzá a szóvivő a napilap tájékoztatása szerint.

