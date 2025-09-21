ARÉNA
Járattörlésről tájékoztató elektronikus tábla előtt áll egy utas a schönefeldi Berlin-Brandenburgi Repülőtéren 2023. március 13-án, amikor a repülőtér béremelést követelő biztonsági és poggyászkezelő személyzete 24 órás figyelmeztető munkabeszünetést tart. Ezen a napon egyetlen járat sem indul a légi kikötőből.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Még vasárnap is káosz lesz Európa repterein

Infostart

Kibertámadás ért európai repülőtereket, Brüsszelben a vasárnapi járatok felét le kell mondani, aminek átgyűrűző hatása lesz az európai légi közlekedésre.

A beszállást kezelő eszközök elleni kibertámadás következtében több nagy európai repülőtéren, így a londoni Heathrow-n is járattörlések és jelentős késések voltak szombaton. A brüsszeli repülőtér közölte: vasárnap a járatok felét le kell mondani.

A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba az egészségügytől a védelemig, a kiskereskedelemtől az autógyártásig. Legutóbb a Jaguar Land Rover luxusautógyártó cég kényszerült egy ilyen támadás miatt egy időre szüneteltetni a gyártást.

A szombati támadás célpontja a Collins Aerospace amerikai vállalat világszerte több légitársaság és légikikötő által működtetett MUSE nevű szoftvere volt – közölték a repülőterek.

A Collins Aerospace anyavállalata, az RTX megerősítette, hogy egyes repülőterek szoftverei „kiberbiztonsággal kapcsolatos hibákat” jeleztek, amelyek az utas- és a csomagfelvételt érintik, azonban nem említette, hogy mely légikikötőkről van szó. A cég dolgozik a hiba kijavításán.

A Heathrow, Európa legforgalmasabb repülőtere bejelentette, hogy az érintett repülőterek között van. Üzemzavarról számolt be a brüsszeli, a berlini reptér, és az írországi Dublin és Cork repülőtere szintén kisebb üzemzavarokról adott hírt.

Heathrow-n, Berlinben és Brüsszelben közép-európai idő szerint 13:30-ig huszonkilenc érkezést és indulást töröltek – közölte a Cirium repülési adatszolgáltató.

A brüsszeli repülőtér közölte, hogy kérte a légitársaságokat: töröljék a vasárnapra tervezett járatok felét, hogy elkerüljék a hosszú sorokat és az utolsó pillanatban történő járattörléseket, jelezve, hogy a fennakadás várhatóan vasárnap folytatódik.

repülőtér

brüsszel

kibertámadás

járattörlés

