Drónsereget küldtek az Északi-tengerre

A belga védelmi minisztérium és a parti őrség a drónokat az Északi-tenger felett biztonsági és mentési célzattal, valamint a halászati szabályok betartásának ellenőrzésére használja - közölték.

A tárca több drónmodellt is bemutatott a tengeri mentési és kutatási koordinációs központban (MRCC). Ezek között elsőként a Camcopter S-100 típusú, pilóta nélküli helikoptert említették, amelyet mind a belga parti őrség, mind pedig a belga védelmi minisztérium alkalmazni fog a mentési műveletek támogatására.

"Ez a drón segít megtalálni az eltűnteket az Északi-tengeren" - magyarázta Dries Derudder, a belga tengerészeti és partvédelmi szolgálat (MDK) szóvivője.

A belga parti őrség jelenleg többcélú tengeri műveletekben vesz részt a francia parti őrséggel együttműködve. A Camcopter S-100 drónok különféle feladatokat támogatnak, beleértve a mentési műveleteket, a halászati szabályok betartatását és a környezetvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés nyomon követését - tette hozzá a szóvivő.

A védelmi minisztérium bemutatta továbbá az X300-as jelzésű, légi felderítő drónját, a tengerészeti és partvédelmi szolgálat pedig egy legénység nélküli felszíni drónhajót (USV), melyet nehezen navigálható területeken használnak mélységmérésre és ellenőrzésre.