Nyitókép: livescience.com

Az agyevő amőba nem viccel - robbanásközeli helyzet Indiában

Infostart

Orron át terjed az általa okozott betegség, emberről emberre nem. De az adatok kissé dermesztőek.

A hatóságok riadót fújtak a dél-indiai Kerala államban: már most kétszer annyian fertőződtek meg agyevő amőbával idén, mint tavaly egész évben - olvasható a Portfolio Der Spiegelre támaszkodó cikkében.

A Naegleria fowleri nevű amőba természetes vizekben él, és az orron keresztül az agyba kerülve halálos fertőzést eredményezhet.

Az indiai Kerala államban az év eddigi időszakában összesen 72 fertőzést diagnosztizáltak, és már 19 ember vesztette életét.

Tavaly egész évben volt 36 megfertőződés és 9 haláleset.

Meleg természetes vizekben terjed orron át, emberről emberre nem.

