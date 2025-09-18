ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.5
usd:
330.71
bux:
99634.76
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Valaki nem bírt ellenállni a kísértésnek, odalett egy egyiptomi kincs

Infostart / MTI

Négy embert vettek őrizetbe a kairói Egyiptomi Múzeumban történt lopás ügyében, amely során egy háromezer éves ókori karperec tűnt el a restaurálási laboratóriumból – jelentette be a belügyminisztérium.

A lápisz-lazuli gyöngyökkel díszített arany karperecet egy restaurátor lopta el, a műkincs kétszer is gazdát cserélt mielőtt más arany ékszerekkel együtt beolvasztották - derítette ki a nyomozás.

A karkötő Amenemopet fáraóé, a XXI. dinasztia uralkodójáé volt, aki feltehetően az i.e. 1000 körül uralkodott.

A múzeum vezetői szeptember 13-án jelentették be, hogy a karkötő eltűnt a restauráló laboratórium acélszéfjéből – közölte a belügyminisztérium. A hatóságok kedden erősítették meg, hogy a tárgy már nincs a kairói Egyiptomi Múzeum tulajdonában.

A nyomozás kiderítette, hogy a múzeum egyik restaurátora lopta el a karkötőt szeptember 9-én munka közben.

Egy ismerős ezüstműves segített a nőnek kapcsolatba lépni egy aranykereskedővel, akinek 180 ezer egyiptomi fontért (mintegy 1,2 millió forint) eladta a karkötőt.

Az ékszert megvásárló bolttulajdonos rövidesen továbbadta azt 190 ezer fontért az üzlet egyik munkatársának, aki más arany ékszerekkel együtt beolvasztotta.

Az elkövetők bevallották tettüket, őrizetbe kerültek, a pénzt pedig elkobozták.

Helyi médiajelentések szerint a karkötő akkor tűnt el, amikor egy októberi, római kiállításra készítették elő a műtárgyakat, ahol 130, a fáraók korából származó műkincset mutatnak be.

Az incidens néhány héttel a gízai piramisok közelében felépített Nagy Egyiptomi Múzeum november 1-jére tervezett megnyitása előtt történt.

Kezdőlap    Külföld    Valaki nem bírt ellenállni a kísértésnek, odalett egy egyiptomi kincs

egyiptom

lopás

kairó

arany

restaurátor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a Fed - Mit csinálnak a piacok?

Döntött a Fed - Mit csinálnak a piacok?

Tegnap idén első alkalommal csökkentette a kamatokat a Fed, a lépés hatására pedig máris reagálnak a tőzsdék. Ázsiában többnyire esést láthattunk, Európában pedig emelkednek a tőzsdék. Nagy napja van az Intelnek is, a vállalat részvényei több mint 30 százalékot ugrottak az amerikai nyitás előtt, miután az Nvidia 5 milliárd dollárt fog befektetni a vállalatban, a lendület pedig folytatódott a kereskedés megkezédését követően is: idáig 28% pluszban van a jegyzés árfolyama, miközben az Nvidia 3,4%-kal került feljebb. A főbb európai részvényindexek pluszban zárták a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?

A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?

A REA SUMMIT 2025 - Powered by Pénzcentrum konferencia egyik panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump and First Lady Melania board Air Force One as UK state visit ends

Donald Trump and First Lady Melania board Air Force One as UK state visit ends

It comes after a joint news conference where the US president and Keir Starmer discussed UK borders, Gaza and Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 18:52
Moszkva tudni véli, kik beszélik le Donald Trumpot a konstruktív lépésekről Ukrajna ügyében
2025. szeptember 18. 18:04
Jóval kevesebb agrártámogatás juthat Magyarországnak
×
×
×
×