Valaki nem bírt ellenállni a kísértésnek, odalett egy egyiptomi kincs

A lápisz-lazuli gyöngyökkel díszített arany karperecet egy restaurátor lopta el, a műkincs kétszer is gazdát cserélt mielőtt más arany ékszerekkel együtt beolvasztották - derítette ki a nyomozás.

A karkötő Amenemopet fáraóé, a XXI. dinasztia uralkodójáé volt, aki feltehetően az i.e. 1000 körül uralkodott.

A múzeum vezetői szeptember 13-án jelentették be, hogy a karkötő eltűnt a restauráló laboratórium acélszéfjéből – közölte a belügyminisztérium. A hatóságok kedden erősítették meg, hogy a tárgy már nincs a kairói Egyiptomi Múzeum tulajdonában.

A nyomozás kiderítette, hogy a múzeum egyik restaurátora lopta el a karkötőt szeptember 9-én munka közben.

Egy ismerős ezüstműves segített a nőnek kapcsolatba lépni egy aranykereskedővel, akinek 180 ezer egyiptomi fontért (mintegy 1,2 millió forint) eladta a karkötőt.

Az ékszert megvásárló bolttulajdonos rövidesen továbbadta azt 190 ezer fontért az üzlet egyik munkatársának, aki más arany ékszerekkel együtt beolvasztotta.

Az elkövetők bevallották tettüket, őrizetbe kerültek, a pénzt pedig elkobozták.

Helyi médiajelentések szerint a karkötő akkor tűnt el, amikor egy októberi, római kiállításra készítették elő a műtárgyakat, ahol 130, a fáraók korából származó műkincset mutatnak be.

Korábbi lopások 2004-ben egy 38 darabos római ékszergyűjtemény tűnt el az egyiptomi főváros szívében, a Tahrír téren álló múzeumból.



2011-ben a Tutanhamon fáraóhoz köthető gyűjtemény több darabjának veszett nyoma.

Az incidens néhány héttel a gízai piramisok közelében felépített Nagy Egyiptomi Múzeum november 1-jére tervezett megnyitása előtt történt.