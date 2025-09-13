Újabb ellenzéki politikusokat tartóztattak le Törökországban

Törökországban 48 embert vettek őrizetbe korrupciós vádak miatt, köztük Isztambul egyik ellenzéki vezetésű kerületének polgármesterét is - írja a Reuters. A gyanúsítottakat sikkasztással, vesztegetéssel és pályázati csalással vádolják.

A rendőrség kora reggel 72 helyszínen hajtott végre razziákat.

Az egyik érintett, Hasan Mutlu, Bayrampasa kerület polgármestere, aki a fő ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) tagja, az X-en azt írta: nincs rejtegetnivalója, és az eljárást "rágalmakon alapuló politikai műveletnek" nevezte.

Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim.



Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur.… pic.twitter.com/WXphtmhd25 — Hasan Mutlu (@hmutlu34) September 13, 2025

A fő ellenzéki erő ellen egy éve tart a hatósági fellépés, a párt több száz tagját tartóztatták le és börtönözték be.