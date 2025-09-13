ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat
Nyitókép: Pexels.com

Újabb ellenzéki politikusokat tartóztattak le Törökországban

Infostart

Isztambul újabb kerületének ellenzéki polgármestere is gyanusított lett.

Törökországban 48 embert vettek őrizetbe korrupciós vádak miatt, köztük Isztambul egyik ellenzéki vezetésű kerületének polgármesterét is - írja a Reuters. A gyanúsítottakat sikkasztással, vesztegetéssel és pályázati csalással vádolják.

A rendőrség kora reggel 72 helyszínen hajtott végre razziákat.

Az egyik érintett, Hasan Mutlu, Bayrampasa kerület polgármestere, aki a fő ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) tagja, az X-en azt írta: nincs rejtegetnivalója, és az eljárást "rágalmakon alapuló politikai műveletnek" nevezte.

A fő ellenzéki erő ellen egy éve tart a hatósági fellépés, a párt több száz tagját tartóztatták le és börtönözték be.

