2025. szeptember 8. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Ütött az órája két biztosító egyesületnek

Infostart / MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Bodrogközi Nonprofit és a Bodrogközi Kertészeti biztosító egyesületek tevékenységi engedélyeit.

A két egyesületnek már évek óta nem volt élő biztosítási állománya, az utóbbi időben már csak az elenyésző számban fennálló biztosítási szolgáltatási kötelezettségek kezelését végezték – olvasható a jegybank közleményében.

A Bodrogközi Nonprofit egyesület a biztosítási tevékenység megszüntetéséhez szükséges elszámolásait teljesítette ügyfelei felé, ezért az MNB megszüntette a felügyeleti biztos kirendelését és engedélyezte a tevékenység lezárását.

A Bodrogközi Kertészeti egyesület azonban problémás tőke- és fizetési helyzete miatt nem tudta maradéktalanul teljesíteni jogosultjai felé kötelezettségei egy részét, ezért az MNB felszámolási eljárást kezdeményezett.

A Miskolci Törvényszék 2025. augusztus 26-i hatállyal rendelte el az egyesület felszámolását. A törvényileg kijelölt felszámolóbiztos, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. szeptember 1-jén tájékoztatót tett közzé a felszámolással kapcsolatos tudnivalókról – közölte a jegybank.

A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
2025.09.08. hétfő, 18:00
