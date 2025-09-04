Sorban halnak meg az önkormányzati választások előtt az AfD jelöltjei

Mindegyik elhunyt az Észak-Rajna–Vesztfália tartományában indult volna a szeptemberi helyhatósági választásokon, emiatt új szavazólapokat kell nyomtatni, az eddig beérkező levélszavazatokat pedig megsemmisítik – írja az Index.

A sorozatos elhalálozás még akkor is furcsa, ha a jelöltek egy része 70 év feletti volt, és az AfD egyik szóvivője kijelentette, többen is súlyos betegségben szenvedtek.

Kay Gottschalk, az AfD tartományi alelnöke visszautasította a halálesetekkel kapcsolatos találgatásokat, és a WELT TV-nek adott nyilatkozatában azt ígérte, hogy „a szükséges érzékenységgel és gondossággal fogjuk vizsgálni az ügyeket".

Azt külön kiemelte, hogy nincs gyilkosságra utaló jel, amit a rendőrség kommunikációja is megerősít, mivel a hatóság nem talált idegenkezűségre utaló jeleket.