Legálisan 150-nel az autópályán? Szeptember végétől lehetséges!

Szeptember végétől Csehországban elsőként a České Budějovice és Tábor közötti D3-as autópálya (50 km) lesz az első, ahol legálisan 150 km/h-s sebességgel is mehetnek az autósok – írja Facebook-bejegyzésében a KRESZváltozás.

Azonban a nagyobb sebesség csak ideális körülmények között lesz megengedett, tehát tiszta látási viszonyok és száraz útfelület mellett, zökkenőmentes közlekedéssel, útmunkálatok nélkül.

A Nemzeti Közlekedési Információs Központ által irányított 42 változó kijelzésű közlekedési tábla-hálózat automatikusan módosítja majd a határértéket. Ha rossz az idő vagy nagy a forgalom, a megengedett sebesség 130 km/h-ra vagy akár ez alá is csökkenthető.

A rendszert központilag, a Nemzeti Közlekedési Információs Központból fogják irányítani, és itt döntenek majd arról is, hogy mikor lehet aktiválni a megemelt sebességhatárt.

Ha a kísérlet sikerrel jár, a magasabb limitet több másik fő útvonalra is kiterjeszthetik, például a Přerov és Ostrava közötti D1-es, valamint a Hradec Králové felé vezető D11-es autópályára.