2025. augusztus 23. szombat Bence
Parajdi Wellness Központ
Nyitókép: Facebook / Wellness Center Praid

Parajd: Ismét látogatható a bányakatasztrófa miatt bezárt wellness-központ

Infostart / MTI

Újra megnyitották a látogatók előtt a két hónapja bezárt wellness-központot - közölte a Maszol.ro hírportál.

A fürdőkomplexum bezárását június 2-án rendelték el a hatóságok azt követően, hogy a parajdi sóbánya teljesen víz alá került, a vízbetörés környékéről kitelepítették a lakosságot és forgalomkorlátozást vezettek be.

A rekreációs központ egy Facebook-bejegyzésben köszönetet mondott a parajdiaknak nyújtott támogatásért, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a bezárást szükségessé tevő körülmények megszűntek, ismét érkezhetnek vendégek nagy számban.

A Maszol felidézte, hogy augusztus 13-án visszatérhettek lakásukba a kitelepítettek, és a hatóságok feloldották a forgalomkorlátozást is, egyedül a régi sóbánya fölötti beomlásokat, valamint a Korond-patak völgyében húzódó munkaterületet nem lehet megközelíteni.

A lap szerint a parajdi wellness-központ a sóbánya után a székelyföldi község legnagyobb számú látogatót vonzó létesítménye, amely ezer méteres mélységből származó, ma­gas ás­vány­koncentrációjú sós ter­málvízzel vár­ja a gyó­gyul­ni vá­gyó­kat. A Sószoros mellett elhelyezkedő, 1900 négyzetméteres, 7500 négyzetméteres zárt udvarral rendelkező Parajdi Wellness Központ iskolaszünet idején naponta 10 és 21 óra között tart nyitva.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel korábban, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

wellness

parajd

bányakatasztrófa

