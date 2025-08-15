ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.8
usd:
337.33
bux:
105146.55
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Varsó, 2025. augusztus 6.Karol Nawrocki újonnan beiktatott lengyel elnök (b) a varsói királyi várban rendezett ünnepségen, ahol államfőként a két legmagasabb lengyel kitüntetés, a Fehér Sas Érdemrend és a Lengyelország Újjászületése Érdemrend nagymesterévé avatják 2025. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka

Az új lengyel elnök erős bejelentést tett

Infostart / MTI

Lengyelországnak rövid időn belül a NATO legerősebb európai hadseregével kell rendelkeznie - jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken a Lengyel Hadsereg Ünnepe alkalmából rendezett varsói katonai díszszemlén.

A bolsevik hadsereggel szemben 1920-ban aratott győzelem, a varsói csata 105. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint helyiek tömegének jelenlétében tartották a varsói óváros alatti Visztula-rakparton. A kerek évforduló alkalmából, a történelemben először a díszszemlét a balti-tengeri Hel-félszigeten is megrendezték a haditengerészet részvételével.

Karol Nawrocki beszédében kijelentette: Lengyelország "rövid időn belül nem a NATO harmadik, hanem első legerősebb hadseregével kell, hogy rendelkezzen Európában".

Bejelentette egy új nemzetbiztonsági stratégia kidolgozását,

és javasolta a parádén jelen lévő Donald Tusk kormányfőnek, hogy közös, pártok feletti nyilatkozatban rögzítsék a lengyel védelmi rendszer fő elveit.

Aláhúzta: szorgalmazni fogja, hogy a kormánykoalíció minél gyorsabban döntsön a védelmi kiadásoknak a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékára emeléséről. Kijelentette: a hadseregnek legalább 300 ezer főt kell számlálnia, de kész támogatni egy 500 ezer fős hadsereg létrehozását is.

Az államfő kijelentette: 1920-ban a lengyelek "győztek a szovjet, bolsevik anticivilizáció felett". Kiemelte a nemzeti egység szerepét a lengyel-bolsevik háborúban, melynek hősei bebizonyították, hogy "Oroszország nem legyőzhetetlen". Hozzátette, hogy Oroszország már három éve "az Ukrajna elleni agresszióban rekedt".

A varsói díszszemlén több mint 4000 lengyel és NATO-katona vonult fel, és mintegy 300 harci járművet vonultattak fel, köztük M1A1 Abrams amerikai és K2-es dél-koreai harckocsikat, valamint amerikai HIMARS rakétavetőket és Patriot légvédelmi rendszereket. A díszszemlét légibemutató nyitotta meg.

Az ünnep alkalmából szombaton a Varsó melletti Ossówban megnyitják a Varsói Csata Múzeumát. A múzeumkomplexumot a varsói csata helyszínén, több mint 5 hektárnyi területen építették fel csaknem 300 millió zloty (27,8 milliárd forint) költséggel.

A visztulai csodának is nevezett, 1920. augusztus 12-25. között vívott ütközetsorozatban Lengyelország megvédte az első világháború végén visszanyert függetlenségét, és megakadályozta az orosz kommunista forradalom továbbterjedését Nyugatra.

A győzelemhez hozzájárult az a magyar lőszerszállítmány is, amelyet a Csepel Művek elődje, a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek küldött a lengyelek megsegítésére. Erre egy, 2011-ben elhelyezett emléktábla emlékeztet a varsói Pilsudski téren. 2020-ban pedig a közép-lengyelországi Skierniewicében felavatták a varsói csata során a lengyeleknek segítséget nyújtó nemzetek emlékművét. A szoboregyüttesben Teleki Pál alakja is szerepel, aki annak idején a magyar kormányt vezette.

Kezdőlap    Külföld    Az új lengyel elnök erős bejelentést tett

lengyelország

hadsereg

nato

karol nawrocki

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fordulat után – reagált az éles bírálatokra a száznapos német kancellár

Fordulat után – reagált az éles bírálatokra a "száznapos" német kancellár
Kimondatlanul is eddigi kancellári tevékenységét minősítő kemény bírálatokra reagált Friedrich Merz. Élükön a radikális jobboldali AfD-vel az ellenzék pártjai élesen bírálták őt annak kapcsán, hogy az általa vezetett kormány hivatalba lépésének első száz napjában – elsősorban gazdasági téren – ígéreteivel ellentétben szerintük semmit nem tett le az asztalra.
Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Alaszka, az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi és földrajzi kapocs ad otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin, vagyis az amerikai és az orosz elnök mai találkozójának. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a találkozó időzítése különös figyelmet kap egy Ukrajnához kevésbé kapcsolódó, de fajsúlyos téma miatt.
 

Donald Trump állítólag a volt NATO-főtitkárnál érdeklődött a Nobel-békedíj iránt

Trump-Putyin-találkozó: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Wall Street legendája pont akkor vásárolt be, amikor mindenki más menekült

A Wall Street legendája pont akkor vásárolt be, amikor mindenki más menekült

A UnitedHealth részvényei idén közel 40 százalékot estek, így a Dow Jones legrosszabbul teljesítő papírjává vált, de Warren Buffett és más nagy befektetők most milliárdos tétekkel szálltak be – szerintük a piac súlyosan alulértékeli a cég hosszú távú kilátásait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to meet Putin at steps of plane in Alaska, as Kremlin says talks could last up to seven hours

Trump to meet Putin at steps of plane in Alaska, as Kremlin says talks could last up to seven hours

The Russian and US presidents are due to start discussions on the Ukraine war around 11:00 local time (20:00 BST).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 18:17
Lövöldözés tört ki egy svéd mecsetnél, több ember megsérült, üldözik a tetteseket
2025. augusztus 15. 18:04
Donald Trump még valakivel konzultált a csúcstalálkozó előtt
×
×
×
×