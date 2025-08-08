Lengyelország-szakértő: az új államfő a kormány élő lelkiismerete szeretne lenni

Letette hivatali esküjét Karol Nawrocki új lengyel államfő szerdán a varsói parlamenti alsó- és felsőházának együttes ülésén. Nem igazán ajánlott konstruktív együttműködést a jelenlegi kormánynak, sőt kemény bírálatokat is megfogalmazott Donald Tusk miniszterelnök és kormánya ellen. Igaz, a kormányfő is élesen fogalmazott: „meglehetősen gőgösnek és konfrontatívnak” nevezte Karol Nawrocki fellépésének hangnemét.

„A politikai rutin egyértelműen Donald Tusk oldalán van, és nem a frissen hivatalba lépett elnökén”

– jelentette ki az InfoRádióban Zeöld Zsombor Lengyelország-szakértő. Elmondta, a lengyel köztársasági elnöknek joga van törvényjavaslatot kezdeményezni, más törvényjavaslatokat normakontrollra küldeni, illetve visszadobni a parlamentnek. Ezen felül minden olyan jogköre megvan, ami a magyar köztársasági elnöknek is, sőt kicsit több is, ugyanis alapvető eltérés, hogy aktívan alakíthatja az ország kül- és biztonságpolitikáját.

Az, hogy ez ténylegesen mit is jelent, Zeöld Zsombor szerint azon is múlik, hogy az elnöki hivatalban működő nemzetbiztonsági iroda milyen tevékenységet fog kifejteni. Ez az az iroda, amelyik az alapvető stratégiai dokumentumokat, így a nemzeti biztonsági stratégiát is megfogalmazza. Mindenesetre nem számít a 15-20 évvel ezelőtti feszültséghez hasonló helyzet kialakulására, amikor az EU-s csúcstalálkozókon megjelent a lengyel államfő és a miniszterelnök is, és teljesen más álláspontot képviseltek. Zeöld Zsombor a frissen beiktatott köztársasági elnök beszédéből úgy érezte, hogy ehhez hasonló feszültség és konfrontáció ebben a helyzetben nem lesz. Egy sokkal konstruktívabb álláspontot vél felfedezni, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ne lenne ellentét a két hatalmi központ, a kormányfő és az államfő között. Úgy fogalmazott, hogy

„Karol Nawrocki a kormány élő lelkiismerete kíván lenni”.

Konkrét példával élve felidézte: az államfő már korábban bejelentette, hogy beiktatása másnapján törvényjavaslatot szeretne kezdeményezni az új központi reptérrel kapcsolatban, amit annak idején a PiS kezdeményezett, majd a PO egy kommunikációs átkeretezés után szintén felvállalta ennek fontosságát, viszont több mint egy éve nem történt az ügyben előrelépés.

A szakértő szerint Karol Nawrocki sokkal inkább autonóm személyiség, mint amit a PiS-nél vártak volna. Hivatalba lépése után az egyik első lépése az volt, hogy Jarosław Kaczyński egyik nagyon közeli munkatársának megmondta, nem szeretné az elnöki hivatal stábjában látni. Ezzel szemben beemelt olyan „fiatal”, 40 év körüli PiS-eseket, akik sokat tettek a kampányban azért, hogy ő győzzön. Zeöld Zsombor szerint innentől kezdve a lengyel köztársasági elnöki hivatal nem menekülőút, hanem önálló központ, ahol a fiatalabb politikusok is megmutathatják a tehetségüket, amire a saját pártjukon belül magas vagy közepesen magas pozícióban nem lett volna lehetőségük.

nem várható változás az ukrajnai orosz agresszió megítélésében, Karol Nawrocki ugyanazt mondta eddig is, mint a kormányzat.

Egyetlen olyan mondat hangzott el tőle ezzel kapcsolatban az elmúlt hónapokban, ami a sajtót is megjárta, mégpedig az, hogy „jelen pillanatban nem támogatja Ukrajna felvételét az Európai Unióba”. Ettől függetlenül valószínűtlen, hogy a jövőben az általános vélekedéstől eltérő álláspontot fogalmazna meg.

Az utóbbi időben kissé megromlott lengyel-magyar kapcsolat esetleges javulásával kapcsolatban Zeöld Zsombor annyit mondott, hogy legfeljebb évi 6-7 lehetőség van arra, hogy a két köztársasági elnök találkozzon. A kapcsolatok intenzitása jogi szempontból azon is múlik, hogy a két államfő a saját országában milyen mandátummal bír. Valószínűnek tartja egyébként, hogy változni fog a politikai hangnem, de hogy ennek milyen gyakorlati következményei lesznek, azzal kapcsolatban egyelőre nem tudni semmi biztosat.