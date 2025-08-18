Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

Szerhij "Flash" Beszkresztnov ukrán szakértő számolt be arról, hogy az oroszok egyre gyakrabban vetnek be a harcokban egy merőben új drónt. Az Ukrajinszka Pravda című hírportálnak elmondta, hogy az új robotot a néhány hónappal ezelőtt megjelent V2U kamikaze drón továbbfejlesztésével hozták létre. Külsőre csak annyi az eltérés, hogy a csapásmérő törzsének végén lévő, két egymás melletti függőleges vezérsíkot átszerelték a hátul elhelyezett szárny végeire.

Ezzel valószínűleg a stabilitást akarták növelni, ami a felderítő feladatok esetében fontos szempont, hiszen jó fényképeket, videókat csak akkor lehet készíteni, ha a gép nyugodtan repül. Az új variánst ugyancsak mesterséges intelligencia irányítja, és már arra is alkalmas, hogy más robotokat vezessen harcba.

Az orosz V2U drón öngyilkos változata, amit szintén mesterséges intelligencia vezet. 3-3,5 kilónyi páncéltörő, vagy repeszromboló harci résszel, nagyjából egy órán át tud önállóan célokat keresni. Kép: Defense Intelligence of Ukraine

"Hangsúlyozom - nyilatkozta a szakértő -, hogy

a mesterséges intelligencia alapú pilóta nélküli repülő eszközök fejlesztését tartom a leginnovatívabbnak és egyben a legveszélyesebbnek”.

Azt is elmondta, hogy azért gondolja különösen fenyegetőnek a legújabb orosz drónt, mert az még teljes elektronikai zavarás mellett is képes tökéletesen működni. Mivel mesterséges intelligencia vezeti, ezért akkor is tudja folytatni a bevetést, ha megszakad a kapcsolata a földi irányítással. Sőt, Szerhij "Flash" Beszkresztnov szerint igazából a drónkezelő csak figyeli a robot repülését, de abba nem avatkozik be. A gép mindössze tájékoztatja arról, hogy éppen merre jár, mit lát, vagy érzékel maga körül.

Ha megszakad az összeköttetés, akkor a drón eltárolja a begyűjtött adatokat. Csupán annyi a különbség, hogy a megszerzett felderítési információkat nem valós időben láthatják a katonák, hanem a robot visszatérése után töltik le azokat a gép memóriájából. Ez a robot ugyanis a feladat végeztével visszarepül az indítóhely fölé, leállítja a motorját és ejtőernyőt nyitva leereszkedik.

A V2U felderítő variánsa ejtőernyővel tér vissza az indítási helyére. Kép: Szerhij "Flash" Beszkresztnov.

Az ukrán szakértő azt is elmondta, hogy sikerült már viszonylag épségben hozzájutniuk az új robot néhány példányához, amelyeket alaposan tanulmányoztak.

"Talán az volt a legdöbbenetesebb, hogy egyetlen orosz eredetű alkatrészt sem találtunk bennük"

– közölte.

A V2U „agyában” ugyanis a kínai Nvidia cég Jetson Orin számítástechnikai egysége működik. Kifejezetten a mesterséges intelligenciákhoz kifejlesztett, moduláris felépítésű alkatrészt egy szintén kínai gyártású Leetop A603 hordozóalaplapba (carrier board) illesztve szerelik be az oroszok a robotba.

Azért van erre szükség, mert a carrier board teszi ehetővé, hogy a mesterséges intelligencia használni tudja a különféle szenzorok által gyűjtött adatokat. A Jetson Orin az „agy”, a Leetop A603 pedig az „idegrendszer”, amely lehetővé teszi, hogy az MI lásson és felfogjon mindent. Így önállóan keresheti meg és választhatja ki azokat a célpontokat, amelyeket meg akar semmisíteni. Az MI aztán ezekre irányítja a V2U-val kötelékben repülő csapásmérő robotokat. Mindezt úgy, hogy semmilyen emberi beavatkozásra nincs szüksége.

Ez már az a félelmetes jövő, amiben egymás ellen harcolnak a robotok és az emberek.