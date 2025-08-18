Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

Szerhij "Flash" Beszkresztnov ukrán szakértő számolt be arról, hogy az oroszok egyre gyakrabban vetnek be a harcokban egy merőben új drónt. Az Ukrajinszka Pravda című hírportálnak elmondta, hogy az új robotot a néhány hónappal ezelőtt megjelent V2U kamikaze drón továbbfejlesztésével hozták létre. Külsőre csak annyi az eltérés, hogy a csapásmérő törzsének végén lévő, két egymás melletti függőleges vezérsíkot átszerelték a hátul elhelyezett szárny végeire.
Ezzel valószínűleg a stabilitást akarták növelni, ami a felderítő feladatok esetében fontos szempont, hiszen jó fényképeket, videókat csak akkor lehet készíteni, ha a gép nyugodtan repül. Az új variánst ugyancsak mesterséges intelligencia irányítja, és már arra is alkalmas, hogy más robotokat vezessen harcba.
"Hangsúlyozom - nyilatkozta a szakértő -, hogy
a mesterséges intelligencia alapú pilóta nélküli repülő eszközök fejlesztését tartom a leginnovatívabbnak és egyben a legveszélyesebbnek”.
Azt is elmondta, hogy azért gondolja különösen fenyegetőnek a legújabb orosz drónt, mert az még teljes elektronikai zavarás mellett is képes tökéletesen működni. Mivel mesterséges intelligencia vezeti, ezért akkor is tudja folytatni a bevetést, ha megszakad a kapcsolata a földi irányítással. Sőt, Szerhij "Flash" Beszkresztnov szerint igazából a drónkezelő csak figyeli a robot repülését, de abba nem avatkozik be. A gép mindössze tájékoztatja arról, hogy éppen merre jár, mit lát, vagy érzékel maga körül.
Ha megszakad az összeköttetés, akkor a drón eltárolja a begyűjtött adatokat. Csupán annyi a különbség, hogy a megszerzett felderítési információkat nem valós időben láthatják a katonák, hanem a robot visszatérése után töltik le azokat a gép memóriájából. Ez a robot ugyanis a feladat végeztével visszarepül az indítóhely fölé, leállítja a motorját és ejtőernyőt nyitva leereszkedik.
Az ukrán szakértő azt is elmondta, hogy sikerült már viszonylag épségben hozzájutniuk az új robot néhány példányához, amelyeket alaposan tanulmányoztak.
"Talán az volt a legdöbbenetesebb, hogy egyetlen orosz eredetű alkatrészt sem találtunk bennük"
– közölte.
A V2U „agyában” ugyanis a kínai Nvidia cég Jetson Orin számítástechnikai egysége működik. Kifejezetten a mesterséges intelligenciákhoz kifejlesztett, moduláris felépítésű alkatrészt egy szintén kínai gyártású Leetop A603 hordozóalaplapba (carrier board) illesztve szerelik be az oroszok a robotba.
Azért van erre szükség, mert a carrier board teszi ehetővé, hogy a mesterséges intelligencia használni tudja a különféle szenzorok által gyűjtött adatokat. A Jetson Orin az „agy”, a Leetop A603 pedig az „idegrendszer”, amely lehetővé teszi, hogy az MI lásson és felfogjon mindent. Így önállóan keresheti meg és választhatja ki azokat a célpontokat, amelyeket meg akar semmisíteni. Az MI aztán ezekre irányítja a V2U-val kötelékben repülő csapásmérő robotokat. Mindezt úgy, hogy semmilyen emberi beavatkozásra nincs szüksége.
Ez már az a félelmetes jövő, amiben egymás ellen harcolnak a robotok és az emberek.