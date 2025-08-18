ARÉNA
View on Kerch Bridge with copy space for text. Finished Crimean Bridge - panorama.
Nyitókép: Fascinadora/Getty Images

Bombával megrakott autó vette célba a Krími hidat, állítják az oroszok

Infostart / MTI

Az ukrán titkosszolgálatok által a Krími hídon tervezett újabb robbantást sikerült meghiúsítani; a pokolgépet, amelyet egy Chevrolet Volt típusú gépkocsiban rejtettek el, hatástalanították – közölte hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

„Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata megakadályozott egy újabb kísérletet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy terrortámadást hajtsanak végre a Krími hídon egy robbanószerrel felszerelt jármű felhasználásával” – hangzott a közlemény.

Az FSZB szerint a nagy hatóerejű, házi készítésű robbanószerkezetet hordozó jármű Ukrajnából érkezett Oroszországba. A szolgálat közölte, hogy őrizetbe vett mindenkit, aki szerepet vállalt a pokolgép orosz területre juttatásában, és az ügyben büntetőeljárást indított.

A Moszkvában kiadott tájékoztatás szerint a Chevrolet az orosz–grúz határon, az Észak-Oszétiában található Verhnyij Larsz nemzetközi határátkelőhelyen át jutott be az országba, egy magán autószállító járművön. A Krasznodari területen egy másik sofőr vette volna át a vezetést, aki anélkül hajtott volna fel a Krími hídra, hogy tudatában lett volna annak, hogy bombát szállít. Az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálatok az akaratán kívül csináltak volna belőle öngyilkos merénylőt.

Az elhárítószolgálat rámutatott, hogy idén ez már a második arra irányuló kísérlet az ukrán titkosszolgálatok részéről, hogy nagy mennyiségű robbanóanyaggal megrakott járműveket használjanak fel robbantásra a Krími hídon. Április 2-án Bresztnél, a fehérorosz-lengyel határon a fehérorosz biztonsági erők egy több mint fél tonnányi szintetikus robbanóanyaggal megrakott mikrobuszt foglaltak le. A tervezett bűncselekmény részvevőit őrizetbe vették, köztük a sofőrt, aki szintén nem volt tisztában öngyilkos „küldetésével”.

