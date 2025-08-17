ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala.

Szijjártó Péter máris telefonált Szergej Lavrovval

Infostart / MTI

Az amerikai külügyminiszter-helyettes után, tegnap este Szergej Lavrov orosz kollégámmal is - aki személyesen volt jelen az alaszkai csúcstalálkozón - váltottam pár szót telefonon - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter hozzátette, "Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába".

"Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha

az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van,

akkor a világ egy biztonságosabb hely" - tette hozzá.

"Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad" - írta Szijjártó Péter.

szijjártó péter

telefon

szergej lavrov

