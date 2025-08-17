Szijjártó Péter máris telefonált Szergej Lavrovval

Szijjártó Péter hozzátette, "Megerősítettem, hogy Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, érdekünk a konfliktus tartós rendezése, valamint a béke és a biztonság visszaköltözése Közép-Európába".

"Elmondtam azt is, hogy mi nagyra értékeljük a csúcstalálkozó létrejöttét, hiszen történelmi tapasztalataink világosak: ha

az amerikaiak és az oroszok között civilizált együttműködés van,

akkor a világ egy biztonságosabb hely" - tette hozzá.

"Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad" - írta Szijjártó Péter.