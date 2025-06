Texasban is bevetik a nemzeti gárdát a közrend védelme érdekében

"A békés tüntetés nem törvényellenes. Aki azonban másokban vagy mások tulajdonában kárt okoz, azt le fogják tartóztatni" - szögezte le Abbott, egyúttal hozzátette, hogy a texasi nemzeti gárda "minden eszközzel segíteni fogja a hatóságokat a rend fenntartásában".

A Trump-kormányzat illegális bevándorlók elleni intézkedései ellen Los Angelesben kirobbant tüntetések nyomán Egyesült Államok-szerte - a többi között Texas több városában - hasonló tiltakozásokra került sor. A hét végén több százan gyűltek össze a texasi San Antonio városában, tiltakozva a bevándorlási hatóság (ICE) intézkedései ellen. Hétfő éjjel hasonló megmozdulás volt Dallasban is, ahol a hatóságok egy embert őrizetbe vettek.

