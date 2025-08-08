Fegyvereseket vezényelt Washington utcáira Donald Trump

A sajtótitkár közleménye szerint a szövetségi hatóságoknak aznap éjféltől kellett megerősíteniük jelenlétüket Washington forgalmas, illetve a bűnözés szempontjából kockázatos részein a bűncselekmények megsokszorozódása miatt.

A közleményből kiderül, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a Kábítószerellenes Hivatal (DEA), a belbiztonsági minisztérium és további szervek összehangolt akciója egy hétig tart, de "szükség szerint" meghosszabbítható.

Trump szerdán a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben azt írta: "a bűnözés Washingtonban teljesen kicsúszott a hatóságok ellenőrzése alól. Helyi fiatalok és bandatagok, köztük 14-16 évesek is, találomra választanak ki, támadnak meg, rabolnak ki, bántalmaznak és lőnek meg ártatlan állampolgárokat, tudván, hogy elfogásuk esetén is szinte azonnal szabadon engedik őket."

Az elnök felszólította a főváros vezetését, hogy változtasson jogszabályain, és a bűnelkövető fiatalkorúakat is felnőttként állítsák bíróság elé.

Hozzátette, hogy amennyiben nem történik változás, akkor kormánya teljesen szövetségi ellenőrzés alá veszi Washingtont. Még előtte kilátásba helyezte, hogy a közbiztonság erősítése érdekében kész kivezényelni a Nemzeti Gárda egységeit Washington utcáira.

Trump még márciusban elnöki rendelettel munkacsoportot hozott létre a főváros biztonságának és tisztaságának helyreállítása céljából.

Az amerikai főváros hivatalos statisztikái szerint az utóbbi évben az erőszakos bűncselekmények száma összességében csökkent, de nem az utcai autórablásoké, és ezeket egyes nyilvántartások szerint 56 százalékban fiatalkorúak követik el. Az emberölések száma 2023-ban több évtizedes csúcsra nőtt, tavaly csökkent.

Az elnök intézkedéseinek közvetlen előzménye az volt, hogy a múlt héten Washington belvárosában tizenévesek egy csoportja megtámadott és súlyosan bántalmazott egy kormánytisztviselőt, a Kormányzati Hatékonysági Osztály (DOGE) munkatársát.