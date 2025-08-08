ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.22
usd:
338.87
bux:
104286.14
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Fegyvereseket vezényelt Washington utcáira Donald Trump

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök elrendelte a szövetségi rendfenntartó erők közterületi jelenlétének ideiglenes növelését a fővárosra vonatkozóan a közbiztonság javítása érdekében - közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

A sajtótitkár közleménye szerint a szövetségi hatóságoknak aznap éjféltől kellett megerősíteniük jelenlétüket Washington forgalmas, illetve a bűnözés szempontjából kockázatos részein a bűncselekmények megsokszorozódása miatt.

A közleményből kiderül, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), a Kábítószerellenes Hivatal (DEA), a belbiztonsági minisztérium és további szervek összehangolt akciója egy hétig tart, de "szükség szerint" meghosszabbítható.

Trump szerdán a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben azt írta: "a bűnözés Washingtonban teljesen kicsúszott a hatóságok ellenőrzése alól. Helyi fiatalok és bandatagok, köztük 14-16 évesek is, találomra választanak ki, támadnak meg, rabolnak ki, bántalmaznak és lőnek meg ártatlan állampolgárokat, tudván, hogy elfogásuk esetén is szinte azonnal szabadon engedik őket."

Az elnök felszólította a főváros vezetését, hogy változtasson jogszabályain, és a bűnelkövető fiatalkorúakat is felnőttként állítsák bíróság elé.

Hozzátette, hogy amennyiben nem történik változás, akkor kormánya teljesen szövetségi ellenőrzés alá veszi Washingtont. Még előtte kilátásba helyezte, hogy a közbiztonság erősítése érdekében kész kivezényelni a Nemzeti Gárda egységeit Washington utcáira.

Trump még márciusban elnöki rendelettel munkacsoportot hozott létre a főváros biztonságának és tisztaságának helyreállítása céljából.

Az amerikai főváros hivatalos statisztikái szerint az utóbbi évben az erőszakos bűncselekmények száma összességében csökkent, de nem az utcai autórablásoké, és ezeket egyes nyilvántartások szerint 56 százalékban fiatalkorúak követik el. Az emberölések száma 2023-ban több évtizedes csúcsra nőtt, tavaly csökkent.

Az elnök intézkedéseinek közvetlen előzménye az volt, hogy a múlt héten Washington belvárosában tizenévesek egy csoportja megtámadott és súlyosan bántalmazott egy kormánytisztviselőt, a Kormányzati Hatékonysági Osztály (DOGE) munkatársát.

Kezdőlap    Külföld    Fegyvereseket vezényelt Washington utcáira Donald Trump

washington

fehér ház

donlad trump

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Maximumra pörgött Trump vámháborúja, hamarosan lejár az elnök ultimátuma - Háborús híreink pénteken

Donald Trump amerikai elnök beváltotta fenyegetésének első lépcsőjét, és vámokat vetett ki Indiára az orosz olaj vásárlása miatt. Új-Delhi és Moszkva válaszul megerősítette a stratégiai együttműködést. A mai nappal lejár az amerikaiak Moszkva felé intézett ultimátuma, bár egyelőre úgy tűnik, hogy a Moszkvára váró szankciókat egy Putyin-Trump találkozó belengetésével sikerült elodázni. Mindeközben az oroszok továbbra is lassú de biztos előrehaladásokat érnek el Kelet-Ukrajnában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Változás élesedik a magánnyugdíj-megtakarítások kifizetésében: hatalmas összegeket buknak

Változás élesedik a magánnyugdíj-megtakarítások kifizetésében: hatalmas összegeket buknak

Megszüntetnék Romániában a magánnyugdíj-megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét, az erről szóló törvénytervezetet pénteki ülésén fogadta el a bukaresti kormány.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Where should we go?' Gaza City residents fear destruction and displacement over Israel's takeover plan

'Where should we go?' Gaza City residents fear destruction and displacement over Israel's takeover plan

Meanwhile, Netanyahu's decision prompts criticism from international leaders, with Germany suspending Gaza-bound military exports to Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 19:26
Visszatér a 40 fokos meleg a meteorológiai szolgálat pénteki adatai szerint Olaszországba
2025. augusztus 8. 17:16
Szakértő: nem mindegy, hogy a Patriotokat Európából, Izraelből vagy máshonnan viszik-e át Ukrajnába
×
×
×
×