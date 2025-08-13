Politikai üzenet miatt függesztettek fel egy légiirányítót

„A felvételek elemzése bizonyítja, hogy az eset megtörént” – írta kedd este az X-en Philippe Tabarot tárcavezető, hozzátéve, hogy a légiirányítót „újabb utasításig minden munkavégzési lehetőségtől megfosztották”.

Az AFP francia hírügynökség értesülése szerint a kijelentés hétfő reggel egy, a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről induló járaton hangzott el.

„Fegyelmi eljárás indult az ügyben. A szankció a tények súlyosságának megfelelő lesz” – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az eset sérti „a rádiókommunikáció szabályait, amelynek a légiforgalom biztonságára és szabályosságára kell korlátozódnia”, és a francia légiforgalmi irányítókra vonatkozó „köztisztviselői semmlegességi kötelezettség megsértését” is kimeríti.

Kedden adminisztratív vizsgálat indult, miután az izraeli légitársaság, az El Al bejelentette az esetet.

A franciaországi zsidó intézmények képviselő testülete (Crif) „elfogadhatatlan incidensnek” minősítette a történteket, amely „megsérti mind a politikai semlegesség követelményét, mind a légiforgalmi irányítótorony és a felszállás fázisában lévő repülőgép közötti kommunikációra vonatkozó biztonsági protokollokat”.