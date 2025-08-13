ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.64
usd:
337.84
bux:
103887.95
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Politikai üzenet miatt függesztettek fel egy légiirányítót

Infostart / MTI

Felfüggesztettek egy légiirányítót a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren, mert „Free Palestine” szlogent intézett az El Al izraeli légitársaság egyik járatának legénységéhez a velük folytatott rádióbeszélgetés során – közölte a francia közlekedési minisztérium.

„A felvételek elemzése bizonyítja, hogy az eset megtörént” – írta kedd este az X-en Philippe Tabarot tárcavezető, hozzátéve, hogy a légiirányítót „újabb utasításig minden munkavégzési lehetőségtől megfosztották”.

Az AFP francia hírügynökség értesülése szerint a kijelentés hétfő reggel egy, a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről induló járaton hangzott el.

„Fegyelmi eljárás indult az ügyben. A szankció a tények súlyosságának megfelelő lesz” – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az eset sérti „a rádiókommunikáció szabályait, amelynek a légiforgalom biztonságára és szabályosságára kell korlátozódnia”, és a francia légiforgalmi irányítókra vonatkozó „köztisztviselői semmlegességi kötelezettség megsértését” is kimeríti.

Kedden adminisztratív vizsgálat indult, miután az izraeli légitársaság, az El Al bejelentette az esetet.

A franciaországi zsidó intézmények képviselő testülete (Crif) „elfogadhatatlan incidensnek” minősítette a történteket, amely „megsérti mind a politikai semlegesség követelményét, mind a légiforgalmi irányítótorony és a felszállás fázisában lévő repülőgép közötti kommunikációra vonatkozó biztonsági protokollokat”.

Kezdőlap    Külföld    Politikai üzenet miatt függesztettek fel egy légiirányítót

párizs

felfüggesztés

izrael

palesztina

légiirányítás

charles de gaulle reptér

el al

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

A péntekre várható alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó előtt az orosz–ukrán háború állását, kimenetelét, a békekötés esélyeit elemezte Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiderült, meddig van esélyük az ukránoknak megállítani az orosz betörést, minek kell még történnie egy tűzszünet előtt és miért nem kötik Moszkvát tetteiben a támogatói.
 

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Újra itt a harmadfokú hőségriasztás

Újra itt a harmadfokú hőségriasztás

Csütörtökön 0 órától vasárnap 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére a Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján - tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási kamatcsökkentést akar az amerikai pénzügyminiszter: 175 bázispontot!

Óriási kamatcsökkentést akar az amerikai pénzügyminiszter: 175 bázispontot!

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a jelenlegi kamatszint túlzottan szigorú, és a Federal Reserve akár 150–175 bázisponttal alacsonyabb szinten is tarthatná az irányadó rátát. Úgy véli, a jegybank szeptemberben fél százalékpontos vágással indíthat egy kamatcsökkentési sorozatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömeges autóvisszahívás a népszerű gyártónál: súlyos és veszélyes meghibásodás az ok

Tömeges autóvisszahívás a népszerű gyártónál: súlyos és veszélyes meghibásodás az ok

Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky lands in Berlin for calls with European leaders and Trump ahead of US-Russia summit

Zelensky lands in Berlin for calls with European leaders and Trump ahead of US-Russia summit

It comes as the White House says Friday's meeting with Russian President Putin in Alaska will be a "listening exercise" for Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 13:59
A magyar legfőbb ügyész eljárást indított az Ukrajnában elhunyt Sebestyén József ügyében
2025. augusztus 13. 12:33
Jelképes zátonynál botlott egymásba egy kínai és egy amerikai hadihajó
×
×
×
×