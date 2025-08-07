ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.87
usd:
341
bux:
103272.78
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Provokatív Izrael-ellenes atrocitás történt Párizsban

Infostart / MTI

Ismeretlen elkövetők festékkel leöntötték és palesztinpárti feliratokat fújtak az El Al izraeli légitársaság párizsi irodájának bejáratára. A rongálást élesen elítélte Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter, aki csütörtökön reagált az esetre.

A bejárati ajtóra vörös festéket öntöttek, a mellette lévő falra pedig több szlogen is felkerült, köztük a „Szabad Palesztinát” felirat, valamint a „Palesztina élni fog, Palesztina győzni fog” üzenet. Egy másik, nyomtatott nagy betűkkel írt felirat pedig népirtás légitársaságnak nevezte az El Alt.

„A gyűlölet és az antiszemitizmus megnyilvánulásainak nincs helye a köztársaságunkban” – írta Tabarot az X-en.

A történteket Izrael párizsi nagykövete, Josua Zarka is elítélte, aki szerint a cselekmény nemcsak a légitársaság, hanem egyben Izrael állam elleni támadásnak tekinthető.

Franciaországban a gyűlölet-bűncselekmények száma megnövekedett a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadásai, valamint az azt követő izraeli hadműveletek megindítása óta.

A francia rendőrség adatai szerint 2023-ban országosan 11 százalékkal nőtt a rasszista, idegengyűlölő vagy vallásellenes bűncselekmények száma, a kimutatások azonban nem részletezték, hogy a vallási célpontokat érő támadások milyen arányban fordultak elő.

Kezdőlap    Külföld    Provokatív Izrael-ellenes atrocitás történt Párizsban

párizs

izrael

palesztin

légitársaság

festék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.
 

Vlagyimir Putyinnak van egy ötlete az orosz–amerikai csúcsra

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a nagy Trump-Putyin találkozó, nagyot mozdultak a piacok

Jön a nagy Trump-Putyin találkozó, nagyot mozdultak a piacok

Több fontos téma mozgatja ma a tőzsdéket: Trump vámintézkedései, a vállalati gyorsjelentések és az, hogy a hírek szerint megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról. A vámok bizonytalanságot okoznak a tőzsdéken, a gyorsjelentések azonban inkább a vártnál jobb képet festenek a tőzsdén jegyzett cégek működéséről, a csúcstalálkozó hírére pedig egyértelműen pozitív a reakció a részvénypiacokon a geopolitikai feszültségek enyhülésében bízva. Szerdán mérsékelt pluszok voltak a vezető amerikai és európai tőzsdéken, ma vegyes a teljesítmény. A magyar tőzsdén két nagy sztár van, az egyik a Telekom, amelyik tegnap tette közzé a gyorsjelentését, a másik az OTP, aminek az árfolyama egyre közelebb van a 30 ezer forinthoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!

TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!

A TOP10 kvíz 2025 július hónapban, a legjobb földrajz kvíz, Magyarország városairól, falvairól, Balatoni vaktérképpel, filmekről, sorozatokról, irodalomról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

The prime minister adds Israel does "not want to keep it", as the UN warns the move could risk "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 18:35
A vártnál jóval erőteljesebb a csökkenés Németországban
2025. augusztus 7. 18:13
Parajd tragédiája után magyar családi cég nyithat óriási sóbányát Erdélyben
×
×
×
×