Provokatív Izrael-ellenes atrocitás történt Párizsban

A bejárati ajtóra vörös festéket öntöttek, a mellette lévő falra pedig több szlogen is felkerült, köztük a „Szabad Palesztinát” felirat, valamint a „Palesztina élni fog, Palesztina győzni fog” üzenet. Egy másik, nyomtatott nagy betűkkel írt felirat pedig népirtás légitársaságnak nevezte az El Alt.

„A gyűlölet és az antiszemitizmus megnyilvánulásainak nincs helye a köztársaságunkban” – írta Tabarot az X-en.

A történteket Izrael párizsi nagykövete, Josua Zarka is elítélte, aki szerint a cselekmény nemcsak a légitársaság, hanem egyben Izrael állam elleni támadásnak tekinthető.

Franciaországban a gyűlölet-bűncselekmények száma megnövekedett a Hamász 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett támadásai, valamint az azt követő izraeli hadműveletek megindítása óta.

A francia rendőrség adatai szerint 2023-ban országosan 11 százalékkal nőtt a rasszista, idegengyűlölő vagy vallásellenes bűncselekmények száma, a kimutatások azonban nem részletezték, hogy a vallási célpontokat érő támadások milyen arányban fordultak elő.