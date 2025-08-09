ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat Emőd
Donald Trump amerikai elnök (j3) ukrán partnerét, Volodimir Zelenszkijt fogadja J. D. Vance amerikai alelnök (j) jelenlétében a washingtoni Fehér Ház Ovális Irodájában 20025. február 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Infostart / MTI

Ukrajna - az ország alkotmánya által is garantált - területi egységét hangoztatta szombati Telegram-üzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hangsúlyozva: "az ukránok nem adják oda a földjüket megszállóknak".

Zelenszkij a Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-re tervezett találkozójával összefüggésben hangsúlyozta: hazája kész a valódi megoldásokra, amelyek lehetőséget teremtenek a békére, azonban aláhúzta azt is, hogy "minden olyan megoldás, amely Kijev bevonása nélkül születik, ellentétes a hosszútávú, tartós békével".

Trump péntek este a Truth Social közösségi oldalán adott hírt a Putyinnal tervezett találkozóról, amelyre a tervek szerint Alaszkában kerül sor.

Az amerikai elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmáról azt közölte, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette: bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik. "Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni" - fogalmazott Donald Trump.

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát

Drónról ledobott villanybicikli mentett meg egy ukrán katonát
A Harckocsizó (Tankiszt) fedőnevű katona társai mind elestek, őt pedig teljesen körülvették az oroszok. Már negyedik napja küzdött egyedül, amikor végre megérkezett a különleges segítség.
 

Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is - Területcsere a megoldás?

Ukrajna "nem adja a földjét" - reakció a formálódó trumpi békecsomagra

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
2025. augusztus 9. 10:52
