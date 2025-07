A Tusványoson megszakadt a program: tisztelgés Ozzy Osbourne előtt

Ozzy Osbourne halála megrázta a zenerajongókat, különösen a heavy metal és rock elkötelezettjeit, de voltak, akik tévés úttörőként, valóságshow-hősként ismerték meg, miután az MTV képernyőre tűzte a The Osbournes című show-t, ami a sztár és családja életére fókuszált.

A műsor 2002-ben kezdődött és 2005-ben, 20 éve fejeződött be, míg a Sötétség Hercegeként is ismert világsztár zenei pályafutása nem kevesebb, mint 58 éve, 1967-ben indult - olvasható a Kemma összeállításában.

A 76 éves ikon alig két hete búcsúkoncertjére még összehozta a legnagyobbakat, színpadra lépett a Black Sabbath, a Guns N' Roses, Steven Tyler, az Aerosmith énekes, a Metallica, valamint a fiatal brit énekes, Yungblud is, akit sokan már akkor Ozzy örököseként emlegettek, miután elénekelte a Changes című 1972-es dalt. Ő maga is az elsők között szólalt meg, miután a világsajtóban és a közösségi médiában elterjedt a hír: meghalt Ozzy Osbourne.

A magyar sztárok közül pedig a Tankcsapda volt az egyik első.

Yungblud az X-en arról írt, hogy amikor utoljára találkoztak, tele volt élettel, és a nevetése betöltötte a szobát. De ahogy a legendákban lenni szokott, úgy tűnik, ők olyan dolgokat tudnak, amiket mi nem.

"Soha nem felejtelek el téged, minden egyes hangban ott leszel, amit énekelek, és velem leszel minden egyes alkalommal, amikor színpadra lépek. A nyakamban lógó kereszted a legértékesebb kincsem. Egyszer megkérdezted, hogy tehetsz-e értem valamit, és ahogy akkor is mondtam, és ahogy most is mondom, mindannyiunk számára a zene elég volt."

I didn’t think you would leave so soon the last time we met you were so full of life and your laugh filled up the room. But as it is written with legends, they seem to know things that we don’t. I will never forget you - you will be in every single note I sing and with me every… pic.twitter.com/vvCI4z862b