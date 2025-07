Tragikus évfordulóra emlékeztek Londonban

A 2005. július 7-én elkövetett merényletsorozatnak 52 halálos áldozata volt, több mint 700-an súlyos sérüléseket szenvedtek. Az öngyilkos merényletet négy brit állampolgárságú, nagy-britanniai születésű terrorista hajtotta végre hátizsákokba rejtett pokolgépekkel.

A merénylők a támadás napjának reggelén a Londontól északra fekvő Lutonból a londoni King's Cross pályaudvarra utaztak, ahol szétváltak, és hárman közülük egy-egy metrószerelvényben hozták működésbe a robbanószerkezeteket az Aldgate, az Edgware Road és a Russell Square állomások közelében. Negyedik társuk azonban - éppen azért, mert az első három robbantás után azonnal lezárták a metróhálózatot - már nem jutott le a metróba, így a közelben közlekedő egyik 30-as buszt robbantotta fel a British Museum közelében.

NEVER FORGET!!!!

56 killed and 784 injured.



The 7 July 2005 London bombings, also referred to as 7/7, were a series of four co-ordinated suicide attacks carried out by Islamist terrorists that targeted commuters travelling on London's public transport during the morning rush… pic.twitter.com/4PaK13ZOI8 — MotherTrucker (@SuzanneEdoran) July 6, 2025

Ennél súlyosabb terrortámadás sem addig, sem azóta nem történt Londonban. Nagy-Britannia egészében is csak egy merénylet volt még véresebb: a Pan Am amerikai légitársaság Londonból New Yorkba tartó járatát 1988 karácsonya előtt néhány nappal Skócia légterében felrobbantották, és a Boeing 747-est elpusztító pokolgépes merényletben 270-en vesztették életüket, köztük egy négytagú magyar család.

A 2005-ös londoni merényletsorozat hétfői huszadik évfordulóján nagyszabású szertartáson emlékeztek meg az áldozatokról a Szent Pál székesegyházban több száz fő, köztük Keir Starmer miniszterelnök, Sadiq Khan londoni polgármester, a parlamenti pártok vezetői, az áldozatok hozzátartozói és a robbantásokban megsérültek részvételével.

Why do people want to know if the #southport stabbing was a Muslim?



Major Islamic Terror Attacks in the UK:

7 July 2005 (7/7 Bombings)Location: London

Details: Coordinated suicide bomb attacks on the London Underground and a bus.

Casualties: 52 civilians killed, over 700… pic.twitter.com/bsEUluJN9s — LTN ? (@Livetradingnews) July 30, 2024

A megemlékezésen, amelyet Sarah Mullally, London püspöke vezetett, a robbantások túlélői és a merényletben elhunytak hozzátartozói felolvasták az 52 halálos áldozat nevét, miközben 52 fehér stilizált virágszirom hullott alá a hatalmas székesegyház mennyezetéről.

Starmer és Khan előzőleg koszorút helyezett el az áldozatok tiszteletére emelt emlékműnél is a Hyde Parkban.

?7/7 memorial service: Keir Starmer and Sadiq Khan lead tributes



Wreaths were laid at Hyde Park and white petals fell from the dome of St Paul’s to honour the 52 people killed in the 2005 terrorist attacks in London https://t.co/04MABsaNMY — The Times and The Sunday Times (@thetimes) July 7, 2025

A brit kormányfő az évforduló alkalmából kiadott nyilatkozatában hangsúlyozta: kudarcot vallottak mindazok, akik megpróbálták megosztani a brit társadalmat. A britek összetartottak azon a napon, és összetartanak ma is a gyűlölet ellen, a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság meghatározta értékek megőrzéséért - fogalmazott a munkáspárti miniszterelnök.

Yvette Cooper belügyminiszter ugyancsak hétfőn ismertetett nyilatkozatában a demokrácia elleni támadásnak nevezte a húsz évvel ezelőtti merényletet, és kijelentette: Nagy-Britannia mindig szembeszáll az őt ért fenyegetésekkel lakosságának biztonsága és életformájának védelme érdekében.

III. Károly király a Buckingham-palota által közzétett hétfői évfordulós megemlékezésében azt emelte ki, hogy jóllehet a merénylet borzalmait soha nem lehet feledni, vígaszt nyújt ugyanakkor az, ahogy az ilyen események után a helyi közösségek összetartanak a szolidaritás és az eltökéltség jegyében.

Translation of His Majesty’s statement:



‘Tragic events’ - 52 people were murdered and many more injured when radical Islamic terrorists blew themselves up on the London tube/buses



‘Lives were changed’ - people were murdered, lost family members, were left permanently disabled… pic.twitter.com/FyV7k6qcqg — Laura Cellier (@laura_i24) July 7, 2025

A brit uralkodó is hangsúlyozta: a támadás huszadik évfordulóján meg kell erősíteni az elkötelezettséget egy olyan társadalom kialakítása mellett, amelyben minden vallás hívei kölcsönös tiszteletben és megértésben élhetnek együtt, szilárdan szembeszállva mindazokkal, akiknek célja az ország megosztása.