Egyre több halálos áldozata van szörnyű iráni robbanásnak - videó

A belügyminiszter szerint a kikötőben nem tartották be a biztonsági előírásokat. A sérültek száma meghaladja az ezret, de többségük már vasárnap elhagyhatta a kórházat. Kétszáz súlyos sérült szorul kórházi ápolásra. Hat embert még eltűntként tartanak nyilván.

A helyszínre érkező Eszkandar Momeni az iráni állami televíziónak adott nyilatkozatában elmondta, a tragédiához vélhetően a biztonsági és védelmi előírások figyelmen kívül hagyása vezetett, hozzátéve, hogy a hatóságok már több gyanúsítottat beidéztek. Ezt a videót egy biztonsági kamera rogzítette a robbanás előtt pilanatokban. Látni, hogy a detoncáiót megelőzően tűz ütött ki, amely egyre jobban terjedt.

New video shows the moment the chemical fire started in Bandar Abbas in southwestern Iran yesterday.



It took just 90 seconds from the fire started to the massive explosion that killed at least 28 port workers and wounded more than 1100 people.



The man in the car likely survived pic.twitter.com/LCFTXNMunz — Visegrád 24 (@visegrad24) April 27, 2025

A Perzsa-öböl partján fekvő Sahíd Radzsí nevű kikötő az Iránba irányuló konténerszállítmányok fő rakodóhelye, ahol évente mintegy 80 millió tonna árut kezelnek, emellett olajtartályokkal és egyéb petrolkémiai létesítményekkel is rendelkezik. A robbanás, melynek nyomán tűz ütött ki a kikötőben, szombat délután történt, az iráni válságkezelő központ szóvivőjének közlése szerint nagy valószínűséggel nem megfelelően tárolt vegyi anyagok miatt.

A tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni, de a tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a tragédia helyszínén. Több kilométeres körzetben betörtek az épületek ablakai a detonáció erejétől, és a robajt a kikötőtől 26 kilométerre délre fekvő Kesm szigetén is hallani lehetett. A médiában bemutatott hétfői felvételeken látható, hogy hatalmas károkat okozott a robbanás, számos, egymásra halmozott konténer szénné égett. Ezek a felvételek már a robbanást követően készültek:

Video caught the moment a massive explosion rocked Iran’s largest port in Bandar Abbas on Saturday, killing 25 people and injuring around 1,000 more, according to state media. An official investigation into the cause of the blast has begun. pic.twitter.com/ZkHDBlzKZy — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 27, 2025

Az iráni hatóságok vizsgálódnak, egyelőre nem adtak ki hivatalos közlést arról, mi állhatott a robbanás hátterében. Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője felszólította a hatóságokat, hogy folytassanak alapos vizsgálatot annak érdekében, hogy fény derüljön az esetleges "gondatlanság vagy szándékosság" jeleire. Maszúd Peszeskján iráni elnök szintén átfogó vizsgálatot szorgalmazott, és a helyszínre küldött egy szakértői csoportot.

The death toll from a powerful explosion at Iran's biggest port of Bandar Abbas has risen to at least 40, with more than 1,200 people injured, state media reported, as firefighters worked to fully extinguish the fire https://t.co/O9aP1v590R pic.twitter.com/A05YK89Nu8 — Reuters (@Reuters) April 27, 2025

Mint arról a Infostart korábban beszámolt, az iráni vezetés először még Izraelt vádolta, és azt állította, hogy szabotázs történt a kikötőben.A hajózási biztonsággal foglalkozó Ambrey brit magáncég azt közölte: az eset hátterében az állhat, hogy nem megfelelően kezelhették a ballisztikus rakéták előállításhoz szánt szilárd üzemanyagot, amely márciusban érkezett a kikötőbe. Az Ambrey értesülései szerint ammónium-perklorát érkezett két hajón Iránba Kínából. A szállítmányokról először a Financial Times adott hírt januárban. Később viszont az iráni védelmi minisztérium leszögezte: semmiféle katonai szállítmányt nem tároltak a kikötőben.

Hoszein Zafari, az iráni válságkezelő központ szóvivője szombaton jelezte: korábbi helyszíni ellenőrzéseik során figyelmeztették a kikötőt arra, hogy veszélyt jelenthetnek az ott tárolt anyagok.