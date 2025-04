Ferenc pápa megjelent a Szent Péter téren a virágvasárnapi mise végén – videó

Ferenc pápa megjelent a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi mise végén, és áldott nagyhetet kívánt a jelen lévő több mint húszezres tömegnek.

A katolikus egyházfő kerekesszékben érkezett meg a bazilika előtti szabadtéri oltárhoz. Megjelenését a tömeg tapssal köszöntötte.

"Jó virágvasárnapot, áldott nagyhetet!" - mondta olaszul a pápa.

Az egyházfő köszöntötte az oltár közelében álló bíborosokat, díszvendégeket és végighaladt a hívőkkel teli egyik szektor folyosóján.

