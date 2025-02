Késelő szélsőjobboldaliakat tartóztattak le Párizsban - videó

Vasárnap délután mintegy húsz maszkos férfi üvegszilánkokkal a kezükben behatolt a török vendégmunkások kulturális egyesületének otthont adó épület udvarára, és megtámadtak egy embert, majd elmenekültek a helyszínről - erősítette meg a rendőrség a Libération című napilap értesülését.

A sértettet kórházba szállították, de az éjszaka folyamán kiengedték - tette hozzá a rendőrség és az ügyészség. Az ügyészség szerint mintegy harminc ember tört be erőszakkal az egyesületnek helyszínt biztosító épületbe.

UK media not covered this



Far right KOB WEIlLLE attack Turkish Migrant Workers Cultural Association in Paris, targeting an anti-fascist film screening, armed with knives & batons



