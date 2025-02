Ha ló, illetve teherautó nincs, jó a szamár is a fronton – képek

Vlagyimir Putyin csapatai kénytelenek szamarakkal vinni a lőszert a frontvonalba, mert akkora a hiány szállítójárművekből - írja a The Independent orosz frontkatonák és hadi bloggerek beszámolóira hivatkozva. A londoni újság úgy értesült, hogy a teherhordó állatokat közvetlenül a moszkvai védelmi minisztérium bocsátotta a csapatok rendelkezésére.

Az orosz Telegram-csatorna Majorszki KortiZol álnevű bloggere február 5-én még egy videót is közzétett, amelyben az egyik orosz katona beszélt az állatokról. „Adtak nekünk egy szamarat, ami most az ellátó szakasznál van. Szóval teherautó, vagy pláne páncélozott szállítójármű az nincs, de nesze nektek, itt egy csacsi, azzal vigyétek a lőszert az első vonalba” - kesergett a katona.

In the last couple of days, there have been numerous videos appearing of Russian soldiers who have donkeys at their disposal. According to Russian sources, they have begun to be given to some units as pack animals.

https://t.co/Su96hBedkw pic.twitter.com/dUpBtGwOMw — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) February 5, 2025

Egy másik orosz katona ugyancsak azt mesélte, hogy az ő egysége is szamarat, méghozzá mindjárt négyet kapott a lőszerszállításhoz. Persze a társaival rogtön a 21. századi, gépesített háború és a szamarak összefüggéseiről kezdtek viccelődni. „Szamarakat hoznak nekünk - igaziakat! Négyet, hogy azokkal szállítsuk a muníciót. A parancs az, hogy építsünk nekik egy karámot. 21. század - szamárháborúba megyünk” - mondta és elhúzta a száját.

The russian military is now using donkeys: https://t.co/eFPvBlUxi0 — ???? Hecateus ???? (@Hecateon) February 9, 2025

A brit újság emlékeztet rá, hogy Oroszország az ukrajnai háború eddigi három éve alatt elképesztő mennyiségű katonai járművet veszített már el. Az Oryx nevű, nyílt hírszerzési forrásokat felhasználó portál számításai alapján, az orosz haderő összesen 11 597 harckocsit, páncélozott csapatszállítót és gyalogsági harcjárművet vesztett. Ezek közül 8720 megsemmisült, 367 megrongálódott, 975-öt elhagytak, 1535 pedig az ukránok zsákmánya lett. A független elemzőcsapat csak azokat a veszteségeket veszi számba, amelyekről igazolható hitelességű fénykép vagy videó került elő, így a tényleges veszteség még nagyobb is lehet.

Ám ennek dacára mégis vannak olyanok, akik megpróbálják igazolni a moszkvai hadvezetés legújabb, kényszerintézkedését. Például Viktor Szoboljev nyugalmazott tábornok, aki jelenleg az orosz parlament védelmi bizottságának tagja, védelmébe vette a szamarak frontra küldését. A Defense Express című lapnak nyilatkozva közölte: „Jelenleg nagy nehézségekbe ütközik az egységek lőszerrel, katonai felszerelésekkel, valamint élelemmel való ellátása. Éppen ezért teljesen helyénvaló, ha katonáink alternatív megoldásokat keresnek, és a szállítást mondjuk lovakkal vagy szamarakkal oldják meg."

Majd azzal folytatta: "Mégiscsak jobb, ha egy szamár pusztul el, mintha két emberünk veszne oda egy lőszerrel megrakott teherautóban." Igaza bizonygatására a képviselő azt is felidézte, hogy a második világháború idején a félelmetes szovjet tüzérség nagy része is lóvontatású volt. De, mint mondta, néha kutyákat is kénytelenek voltak arra használni, hogy lőszert cipeljenek az első vonalakba.

Persze még a leginkább háborúpárti orosz hadi bloggerek is érzik, mennyire groteszk a helyzet. Egyikük például a Telegramon azon elmélkedett: vajon ha az ukránok elkapnak egy ilyen lőszerszállító csacsit,

akkor az állatot az orosz hadsereg hadifogolyként vagy eltűntként fogja nyilvántartani?

Nem kellett sokat várni a mémgyárak beindulására sem. A közösségi médiában egymás után jelennek meg a páncélozott szamarakról, vagy éppen távirányítású dróncsacsikról készült vicces képek. Sőt, valaki még azt is elképzelte, milyen lesz idén Moszkvában a május 9-i, Győzelem napi katonai parádé.

The "second best army in the world" explains why donkeys will bring a decisive victory for Russia's "superior civilisation" and special military operation against Ukrainian Nazis and decadent Western LGBTQhttps://t.co/k24uCqxyQP pic.twitter.com/dNx1lHbWs7 — Taras Kuzio???????? (@TarasKuzio) February 7, 2025

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a világ második legerősebbnek kikiáltott hadserege, egy 21. századi, részben már robotokkal vívott háborúban kénytelen szamarakkal hordatni a lőszert a frontvonalba.