Kaiser Ferenc: Ukrajna átvette a nem túl szép orosz harcászati eljárást

Oroszország rakétákkal lőtte Kijevet és Harkivot kedden is – közölték ukrán tisztviselők. A támadás órákkal az után történt, hogy Vlagyimir Putyin elnök bosszút ígért a belgorodi légicsapás után. Az orosz várost Moszkva szerint az ukránok támadták meg.

Oroszország tavaly is megpróbálta az ukrán polgári lakosságon keresztül megtörni a politikai vezetés ellenállását – emlékeztetett Kaiser Ferenc az ukrán városokat ért orosz bombázásra utalva. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádióban elmondta, a tavaly minta most folytatódik, annyi az újdonság, hogy korábban száz eszköz (robotrepülő, rakéta, drón) sem vett részt az akcióban, a december 29-ei támadásban 150-160 eszközt vetettek be, január 2-án pedig 90-100-at.

"Változás még, hogy Ukrajna visszalőtt. Az első nagy támadás után az ukrán hadsereg csapást mért a határtól 300 kilométerre lévő oroszországi Belgorodra, tehát

már nem viselik el az orosz támadásokat, nem koncentrálnak csak a védelemre.

Ettől nem lett szebb a háború, de az sehol sincs leírva, hogy az egyik fél köteles elviselni, hogy a másik fél büntetlenül bombázza" – magyarázta a szakértő.

Szerinte csapás-ellencsapás és egymásra mutogatás az, amire most számítani lehet.

"Ebben nyilván az is szerepet játszik, hogy lényegében állnak a szárazföldi műveletek. A két fél tüzérsége viszont elképesztő lőszermennyiséget használ fel, főleg az orosz lövi a másik oldalt. Nincs hideg, viszont sok eső esik, járhatatlan a kelet-ukrajnai harctér. Most mindkét fél olyan területekre koncentrálja az erőit, ahol könnyebb látványos eredményt elérni. Ez az oroszok részéről az ukrán városok elleni – nevezzük nevén – terrorbombázás, az ukránok részben felvették a kesztyűt, a fekete-tengeri orosz flotta több száz kisebb-nagyobb egységét támadják" – írta le a helyzetet.

Közeleg viszont az orosz elnökválasztás, Vlagyimir Putyinnak ezért "erőt kell felmutatnia", kevés látványosabb eredményt tud Kaiser Ferenc szerint mutatni, mint az ukrán nagyvárosok bombázása, de "kellemetlen az ő szempontjából, hogy Ukrajna is átvette ezt a nem annyira szép orosz harcászati eljárást".

Közben Ukrajna újabb fegyvereket kér a nemzetközi közösségtől.

"Kijevnek rengeteg légvédelmi rakétára lesz szüksége, már most komoly felhasználás történt. Az első hullámban 150-160 eszközt vetettek be az oroszok, a másodikban kicsit kevesebb, mint százat, ezek elfogására egyenként átlagosan két légvédelmi rakétát indítanak. Az eredeti, saját gyártású, illetve szovjet rakétaparkot rég elhasználta Ukrajna, a légvédelmet tehát nyugati gyártású típusok adják ma már. Ezekhez folyamatos rakétapótlásra van szükség. Egyelőre Amerikából minimális utánpótlás érkezik, ha érkezik, Európára számítanak most Ukrajnában" – vázolta Kaiser Ferenc az InfoRádióban.