Az elmúlt időszakban viszonylag intenzív harc folyt a két jelölt, Liz Truss jelenlegi külügyminiszter, illetve Rishi Sunak korábbi pénzügyminiszter között. Többfordulós tévévitákban, nyilvánosan sokszor ütköztették álláspontjukat arról, miként képzelik el az ország továbbvezetését abban a kritikus helyzetben, amiben a gazdasági válság sodorta most az Egyesült Királyságot.

"Ha témákat kellene mondani, akkor leginkább az energiaválság, a megélhetési válság és ennek a következményének kezelése volt az, ami fémjelezte a vitákat" – mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense érdeklődésünkre.

Az új brit miniszterelnök korábban elsősorban az adók csökkentését látta végrehajthatónak, míg a korábbi pénzügyminiszter sokkal óvatosabban állt ezekhez a kérdésekhez, és csak hosszú távon tudta volna elképzelni, hogy adócsökkentéssel lehetne megoldani a gazdasági válságot. A szociális kérdések rendezése, és a brexit lezáratlansága is a témák között volt.

A választások a Konzervatív Párt tagjainak szóltak, és mást jelent, mit mondtak a jelöltek és mire lesz képes a kormányon lévő miniszterelnök. Boris Johnsonnal ellentétben a miniszterelnök a felhatalmazást nem a néptől, hanem a Konzervatív Párt tagjaitól kapja meg.

"Nagyon kell figyelnie a Konzervatív Pártnak arra, hogy viszonylag rövid időn belül kiderülhet, hogy nem hozzák meg az intézkedések a várt eredményeket, és esetleg hamarosan választásokat kell kiírni az Egyesült Királyságban. Ezért az itt több fronton előfordulhat, hogy finomít a mostani politikai irányvonalán a miniszterelnökség várományosa, Liz Truss" – mondta Gálik Zoltán.

A szakértő megjegyezte: Liz Truss még ha tudná is tartani a politikai irányvonalat, akkor sem feltétlenül tolerálnák hosszú távon a választók. A munkáspártnak készültek már felmérései arról, hogy akár hónapokon belül változtatásokat írhatnak ki. A jelenlegi helyzet szerint még tízszázalékos fölénye is lehet a munkáspártnak, így

a konzervatívoknak nagyon kell figyelnie arra, hogy hatékony, és a választók szemében hiteles politikát vigyen majd a miniszterelnök.

A miniszterelnök-váltás az Európai Unió számára is hozhat változást. Liz Truss ugyanis korábban "nagyon radikális programot fogalmazott meg az Európai Unióval szemben". Elsősorban az északír protokoll felülvizsgálatát, sőt akár a felfüggesztését is kilátásba helyezte. A szakértő szerint Liz Truss akár napokon belül felfüggesztheti a "híres" 16. cikket, amire Boris Johnsonnak is voltak már lépései.

"Bent volt a Parlament előtt egy törvény, ami ráadásul a minisztereknek lehetőséget ad, hogy egyoldalúan módosítsanak bizonyos intézkedéseket, ami akár sokak szerint nemzetközi jogot is sérthet. De ezen nem változtatott egyik jelölt sem"– mondta a szakértő. Emiatt az elkövetkezendő hónapokban

konfrontatív szakaszba léphet a brit külpolitika az Európai Unióval.