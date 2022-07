A nagy brit konzervatív kampánykérdés: merész adócsökkentés vagy felelős költségvetés?

Úgy tűnik, a brit konzervatív párt tagságában – amely végül dönt a következő pártvezér és így a miniszterelnök személyéről – a pszichológusok által "instant gratifikációnak" nevezett viselkedési mintának van több híve. Miért? Mert a gyors gyógyírt ígérő Liz Truss külügyminiszter 24 százalékponttal verné meg a rivális jelöltet, Rishi Sunak volt pénzügyminisztert – ha most lenne a szavazás.

Truss politikai karrierje során volt már a Liberális Demokrata párt tagja, el akarta törölni a monarchiát, kampányolt a brexit ellen, majd kiállt mellette. Most azt mondja: pártja, a konzervatívok évtizedes gazdaságpolitikája elhibázott volt. Ezért adót kell csökkenteni, hogy felpörgessék a gazdaságot. A népnek változásra van szüksége. Mindez olyan pillanatban hangzott el, amikor az elszabadult infláció és energiaárak miatt sok brit család azt számolgatja, hogyan fizesse a számlákat.

Truss szavaira reagálva riválisa, Rishi Sunak a nyilvánosság előtt megőrizte barátságos mosolyát és gondosan belőtt frizuráját, a kulisszák mögött azonban valószínűleg a haját tépi. Az ő üzenetei – hogy bátran megmondja: a jelenlegi helyzetben nem lehet adót csökkenteni, amíg meg nem fékezték az inflációt, továbbá, hogy Truss nagy adóelengedései csak nehezen ledolgozott államadósság megugrásához vezetnek – kevésbé izgalmasak. Főleg, hogy szerinte lehet, hogy még egy évig tűrni kell, miközben ősszel indul a fűtési szezon és az egekbe szöknek a számlák.

Pedig vezető közgazdászok is Sunak segítségére siettek. Kiszámolták: ha Truss eltörli az idei tb-járuléknövelést, leállítja az energiacégekre kirótt zöld adókat és jövőre tervezett vállalatiadó-emelést, akkor harmincmilliárd fonttól fosztja meg a költségvetést – és körülbelül ennyi a brit büdzsé tartaléka. Annak tudatában, hogy az elmúlt évtizedben a megszorítások miatt ütötték a konzervatívokat, mi lesz akkor, ha olyasvalaki jön, aki még kevesebb pénzből akarja fenntartani a már amúgy is megnyirbált közszolgáltatásokat?

Míg Liz Truss most klasszikus adóleszorító konzervatívként állítja be magát, ellenfele, Sunak az ideológiát félretéve finanszírozta pénzügyminiszterként a pandémia idején a brit munkavállalókat, az egyéni vállalkozókat és a vendéglátó szektort is, például a félárú éttermi menüprogrammal.

Truss – miközben kevesebb adót szedne be az államkasszába a polgároktól – többet költene védelmi kiadásokra. Az ígérte, hogy a GDP három százalékra emeli ezt a kiadási tételt és ez is segít majd a brit gazdaságnak elkerülni a recessziót. „Ez nem Margaret Thatchert, hanem Recep Tayyip Erdogant idézi” – mondta erre egy volt pénzügyminisztériumi illetékes, utalva a nyolcvanszázalékos inflációt és a líra mélyrepülését produkáló török elnökre.

A párttagoknak szeptember 2-ig lesz idejük leadni szavazatukat, és három nappal később derül ki, melyik jelölt győzte meg őket.

Nyitókép: MTI/EPA/ITV/Jonathan Hordle