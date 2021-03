Rossz előjelek a pápa történelmi látogatása előtt

Tíz rakétával támadták a nyugat-iraki Anbár tartományban lévő Ín el-Aszad támaszpontot, amelyen az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet ellen harcoló külföldi koalíciós katonák közül is sok állomásozik. Több rakéta a létesítmény területén csapódott be, az egy civil halálos áldozaton kívül nem számoltak be arról, hogy milyen kár keletkezett. Az iraki biztonsági erők vizsgálják, hogy kik voltak a támadók, a rakétaindító állást már megtalálták.

Hasonló támadás már több történt Irakban az utóbbi hetekben, sőt az utóbbi egy évben. Miután az amerikai erők 2020 januárjában dróntámadással megölték Kászem Szulejmáni iráni tábornokot, Irán megtorlásul az Ín el-Aszad támaszpontra is csapást mért.

Pénteken érkezik iraki látogatásra Ferenc pápa, személyében katolikus egyházfő először.

Az AFP hírügynökség szerint ezek a támadások nagy fejtörés elé állítják az út szervezőit.

Matteo Bruni szentszéki szóvivő kedden mégis hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa évek óta el akar látogatni Irakba, és az utat nem tartja veszélyesnek sem biztonsági szempontból, sem a koronavírus-világjárvány miatt. Sehol nem találkozik tömegekkel, a programban kevés a nyilvános esemény, zárt térben a legtöbben a Ninivei-fennsíkon található Karakos keresztény templomában várják az egyházfőt, de ott is csak néhány százan lesznek jelen.

Ami a biztonsági feltételeket illeti, a szóvivő elmondta, hogy szokás szerint a Vatikán biztonsági emberei és a svájci gárdisták végigjárták a látogatás útvonalát. Ferenc pápának páncélozott járművet biztosítanak, az egyházfő azonban nem szokott ilyet igénybe venni. Mindvégig zárt autóban közlekedik majd, kivéve Erbílben, ahol a stadionban tartandó misén nyitott járműben fog utazni. A 30 ezres stadionba 10 ezer embert engednek be – tette hozzá.

Maga az egyházfő arról beszélt: azért is látogat Irakba, mert kettővel korábbi elődje, II. János Pál nem mehetett, pedig egy út tervbe volt véve 2000-ben. Kijelentette, nem okozhat másodszor is csalódást az iraki népnek.

Nyitókép: MTI/AP/Hálid Mohamed