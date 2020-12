EU-csúcs: megszületett a megállapodás a költségvetésről és a helyreállítási alapról

Az egyelőre nem világos, hogy volt-e érdemi vita a lengyel-magyar páros által hosszú időn át bírált leendő jogállamisági szabályról, illetve a szerdai lengyel-magyar-német kompromisszum értelmében ehhez kapcsolandó leendő értelmezési nyilatkozatról. Főként holland részről a csúcs előtt jelezték, hogy lesznek úgymond érdemi kérdéseik.

Elviekben az sem kizárt, hogy ez utóbbinak megbeszélését későbbre halasztották, és a két visegrádi ország kvázi "elengedte" a költségvetési és a helyreállítási csomagok elfogadását a tegnapi megállapodás fényében.

Mindenesetre Michel már úgy fogalmazott rövid üzenetében, hogy "megkezdődhet az érdemi munka" a közösségi kiadások minél hatékonyabb kihasználására.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO — Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020