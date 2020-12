Feledy Botond: sikeres volt a Budapest–Varsó-tengely

Mind a költségvetés, mind a jogállamisági mechanizmus sínen van, tehát hatályba tud lépni, még akkor is, ha az utóbbinak az időbeli és a tárgyi hatályát szűkítették is a kompromisszum értelmében – fogalmazott az InfoRádiónak Feledy Botond.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

2023-ig aligha lesz látható a mechanizmus alkalmazása.

Ugyanakkor egy bírósági szakasz is várható az ügyben, miután lehetőség nyílt arra, hogy felfüggesztő hatályú legyen, amennyiben valaki megtámadná a jogszabályt. Márpedig erre Budapest és Varsó is készül. Továbbá egy értelemező kézikönyvet is kibocsátanak a későbbiekben, amely precízen meg kívánja határozni, hogy mely esetekben nem és mely esetekben alkalmazható alapvetően a jogállamisági mechanizmus, konkretizálva, hogy kizárólag az uniós pénzek elköltésének jogszerűsége tárgyában legyen vizsgálható.

Feledy Botond megjegyezte, a jogállamisági mechanizmus, a korábbi tervek értelmében, bármikor értelmezhető lett volna kiterjesztő módon is, hiszen

az uniós jogi konstrukció nemegyszer az EU Bíróságának és az Európai Bizottságnak a tág értelmezésén alapul.

Egy ilyen típusú lehetőségnek akarta alapvetően elejét venni Budapest és Varsó, hogy legyen csak meghatározva az, hogy mi az ami értelmezhető. Ezért arról szól majd a következőben a vita, hogy az említett kézikönyvbe mi kerüljön bele. Alapvetően ennek elkészülte hozhat mindenki számára végső megnyugvást, ugyanakkor a két vétóra készülő ország számára már az is biztosítékként szolgál, hogy egyáltalán lesz egy ilyen értelmezés. Míg azt be kell látni, hogy a német elnökség elérte a két országgal szemben, hogy az eredeti, rövid szöveg hatályában megmarad, tehát nem módosítottak a korábban megszavazott jogszabályon, csak értelmező rendelkezéseket kapcsolnak hozzá – tette hozzá Feledy Botond.

Ha mindenki örül, ki nyert?

„Patikamérlegen mérve” tény, hogy két újonnan csatlakozott tagállam – már amennyiben ezt a kategóriát még lehet használni – huszonöt másikkal szemben meglehetősen határozottan elmagyarázta, hogy mit szeretne, a német elnökség pedig nyitott volt, hogy ezt kompromisszumosan végigtárgyalja. Tehát alapvetően

sikeres volt a fellépése a Budapest–Varsó-tengelynek.

Feledy Boton végül arra is kitért, jó esetében január 1-től hatályba léphetnek mindazon intézkedések, amelyek a felújítási alapról és az új költségvetésről szólnak, de természetesen kicsit hosszabb időt fog igénybe venni, mire megtörténhet az Európai Unió által a hitelfelvétel és annak folyósítása. De a lényeg, hogy a tervezett menetrend szerint számíthatnak a tagállamok a forrásokra.

Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook