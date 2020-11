Donald Trump szerint ő fog nyerni, de Joe Biden már a kabinetjét tervezi

Az amerikai elnök jogászcsapata a szövetségi bírósághoz nyújtott be keresetet a michigani választási eredmények érvényesítésének felfüggesztése érdekében. Michiganben Donald Trumpnak – az amerikai sajtóban megjelent és még nem hivatalos adatok szerint – mintegy 148 ezerrel kevesebb voksa van, mint kihívójának, Joe Bidennek.

Érvelésükben az elnök jogászai feltételezett választási szabálytalanságokra hivatkoznak.

A michigani választásokért felelős hatóság szóvivője, Jake Rollow közleményben utasította vissza a perkeresetben megfogalmazott állításokat.

"Ez nem változtat az igazságon:

- fogalmazott Rollow.

A déli Georgiában szerdán hivatalosan is elrendelték a szavazatok kézzel történő teljes újraszámlálását. Brad Raffensperger, a választásokért is felelős államminiszter szerda délelőtti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy minden egyes megyében kézzel számolják újra a szavazatokat.

A két politikus között ugyanis túl kicsi a szavazatkülönbség

- fogalmazott Raffensperger. Leszögezte, hogy az eljárás "építi a bizalmat".

Raffensperger azt is hangsúlyozta, hogy a georgiai választásnak "országos jelentősége" van, és ezért a választási csalásokra vonatkozó minden egyes feltételezést és bejelentést kivizsgáltat.

A választás eredménye november 20-ig meglesz - tette hozzá.

Brian Kemp, Georgia republikánus kormányzója már kedden jelezte, hogy csakis a jogszerű szavazatokat számlálják újra. A november 3-án tartott választások után négy tagállamban, Észak-Karolinában, Georgiában, Arizonában és Alaszkában még mindig nincs végeredmény, Pennsylvaniában és Nevadában pedig Donald Trump jogászcsapata már benyújtotta a perkereseteket.

Donald Trump elnök szerdai Twitter-bejegyzései egyikében ismételten választási csalásról írt. Mint fogalmazott: a választási folyamatot "rakás korrupció és tisztességtelenség" jellemezte. "Győzni fogunk" - írta az elnök.

A guy named Al Schmidt, a Philadelphia Commissioner and so-called Republican (RINO), is being used big time by the Fake News Media to explain how honest things were with respect to the Election in Philadelphia. He refuses to look at a mountain of corruption & dishonesty. We win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020