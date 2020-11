Te is fiam, Fox? – Donald Trump és a Fox News szakítása

Donald Trumpnak elnöksége négy éve alatt rossz volt a viszonya az amerikai média fősodrába tartozó újságokkal, oldalakkal és csatornákkal. Különösen a CNN-nel nem szívelték egymást, és a hírcsatorna most is igyekezett megforgatni benne a kést, amikor az médiumok között elsőként nevezte a választások vesztesének Trumpot.

Amire azonban az elnök nem számított, az a 2015 óta lojális jobboldali hírtévé, a Fox pálfordulása volt. Trump megválasztása előtt és után is betelefonálgatott és platformot kapott nézetei kifejtésére.

"Et tu, Fox?"

A választás éjszakáján viszont a Fox az adatok 86 százalékos feldolgozottsága mellett Joe Biden arizonai győzelmét jósolta, majd később győztesnek is kikiáltotta az államban. A The Telegraph című lap így adaptálta az árulás miatt megdöbbent Julius Caesar utolsó szavait: “Te is fiam, Fox?”

Trump tábora ezek után nekiment a csatorna egyik hírigazgatójának, Arnon Mishkinnek, akit "Clinton-szavazó, Bident pénzelő demokratának" neveztek, mert borzalmas döntést hozott és nem volt hajlandó megmásítani.

A The Telegraph tudósítása szerint Trump és a közel-keleti ügyekkel megbízott veje, Jared Kushner személyesen felhívta Rupert Murdochot, a Fox tulajdonosát. Murdoch, aki Nagy-Britanniában a The Times és a The Sun bulvárlap gazdája és akit a baloldal több országban démonizál konzervatív nézetei miatt, egy e-mailt küldött a The Washington Post című, nem éppen Trump-barát lapnak, és ebben cáfolta, hogy személyesen panaszkodott volna az elnök.

A következő napokban a Fox a kamerák elé ültette Mishkin választási hírigazgatót, aki azzal vette védelmébe a döntést, hogy

“az aritmetika fontosabb, mint a politika”.

A Fox azzal kezdte a Trumptól való elfordulást, hogy nagyon óvatosan bánt az elnök kijelentésével, miszerint választási csalás történt volna.

“Egyszerűen nem láttuk, nem tárták még elénk” – mondta egyik műsorvezetője. A viszony valójában már tavasszal kezdett megromlani, amikor Trump bírálni kezdte a csatornát az őt előnytelen színben feltüntető közvélemény-kutatási adatok bemutatása miatt. Az sem tetszett neki, hogy a Fox képsorokat közölt arról, hogy Barack Obama egykori elnök Joe Biden mellett kampányolt.

A The Telegraph idézi Jeffrey McCallt, a DePauw Egyetem kommunikációprofesszorát: "Ezeknek az embereknek megvannak a maguk újságírói normái, amelyeket fenn akarnak tartani. Szerintem Murdoch nem telefonálgat a szerkesztőségbe, hogyan tálaljanak bizonyos történeteket."

Azt, hogy Murdoch ne befolyásolná a politikát, viszont nehéz állítani. Nagy-Britanniában a The Sun emlékezetes módon kiállt Margaret Thatcher mellett. Reece Peck, a Fox populizmus című könyv szerzője szerint viszont

jól érzi, honnan fúj a szél: Biden nem jelent nagy fenyegetést az amerikai üzleti világra

– mondta.

Még mindig hősnek tartják Trumpot, de "ha kell, menjen méltósággal"

Miközben az amerikai média példátlan módon megszakította Trump beszédét, amikor csalást kezdett emlegetni, a CNN és a Fox többször nekiment egymásnak, miközben az elnök azt állította, hogy mindkét csatorna össze fog omlani, ha ő már nem lesz a Fehér Házban.

Trump jót tett a Foxnak, mert elnöksége alatt megugrott a nézettsége. A csatorna azonban már ott tart, hogy Trump egyik kedvenc kommentátora, Laura Ingraham is azt mondta: "az elnöknek méltóságteljes módon kellene távoznia”, ha arra kerül a sor, “bár reméljük, nem így lesz”. Ingraham több tízmillió ember hősének nevezte Trumpot, aki szerinte “királycsináló lesz 2024-ben".

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Foley