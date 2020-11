Szakértő: egy hónapja van Donald Trumpnak, hogy végigvigye a pereit

A hivatalban lévő amerikai elnök jogászcsapata benyújtotta a perkeresetet a pennsylvaniai választások miatt. Donald Trump azt állítja, hogy a tagállam levélszavazási rendszere átláthatatlanul és ellenőrizhetetlenül működött.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének megbízott vezetője, Csizmazia Gábor szerint elképzelhető, hogy szabálytalanságok történtek az amerikai elnökválasztáson, azonban kérdéses, hogy ezek szervezettek és tudatosak voltak-e.

"Hasonló helyzet volt 2000-ben Floridában; felmerült az újraszámlálás szükségessége, az ügy a legfelsőbb bíróságig került, majd december második hetében született meg a döntés, amelyből kifolyólag George W. Bush elnökké válhatott" - fogalmazott, utalva arra is, hogy az amerikai elnökválasztás időzítése a naptárban minden alkalommal azonos, tehát most is várható egy hónapnyi küzdelem az eredmény végleges megállapításáig.

Ám Florida megtanulta a leckét húsz évvel ezelőtt: mint a szakértő rámutatott, olyan választási és szavazatszámlálási rendszert állított össze, hogy idén már semmilyen hír sem érkezett Floridáról, helyi idő szerint az éjszaka elején már eredményt is tudtak hirdetni Donald Trump nyert.

Másutt viszont nem voltak ilyen okosak:

"kaptunk négy másik Floridát"

- fogalmazott Csizmazia Gábor.

"Kaptunk egy Nevadát, ahol a kijelentették, hogy a számolók elmennek aludni, és holnap visszajönnek, kaptunk egy Michigant, ahol nem engedték oda a republikánus kampány embereit a szavazatszámláláshoz, és ugyanez volt Pennsylvaniában is, ahol ráadásul a levélszavazatokhoz addig hozzá sem nyúltak, amíg be nem érkezett mind november 3-áig. Ebből következett, hogy Pennsylvaniában ennyire elhúzódott a választás" - részletezte.

A maga részéről valószínűtlennek tartja a visszaélések szervezettségét, de azt is, hogy rosszindulat vagy a szabályok félreértése fennállt, továbbá hogy a tévesztés, hiba vagy visszaélés érint-e annyi voksot, hogy az eredmény "visszaforduljon" Donald Trump javára.

"Közel egy tucat perről van szó és több tízezer szavazatról, de

egzakt bizonyítékok egyelőre nem kerültek elő.

Kérdés, hogy mit mondanak a bíróságok; felmerült olyan vita, hogy mikor érkezhetnek még be levélszavazatok, kell-e bélyegnek lenni rajta, s ha nem végleges a korábban kihirdetett eredmény, akkor mi a teendő" - tette hozzá.

December 14-én az elektorok mindenesetre össze fognak ülni, és megválasztják az Amerikai Egyesült Államok 46. elnökét - a választási eredmények függvényében.

