Brexit: új népszavazási kérdést terveznek

A legnagyobb brit ellenzéki erő vezetője kijelentette: miután a konzervatív párti kormány a brexitfolyamat eddigi három évében kudarcot vallott, ideje kivenni a döntést a politikusok kezéből, és a népre kell bízni az utolsó szó kimondását a Brexit kérdésében.

Corbyn közölte: ha a Munkáspárt kormányra kerül, haladéktalanul törvényt alkot az újabb népszavazás megtartásáról.

Ez azonban nem a kilépésről döntő 2016-os referendum "újrajátszása" lenne: ezúttal a választók arról dönthetnének, hogy Nagy-Britannia egy észszerű megállapodás alapján lépjen-e ki az EU-ból, vagy maradjon az Európai Unió tagja - mondta a Labour vezetője.

Jeremy Corbyn kijelentette: kormányzásának első három hónapjában a Munkáspárt észszerű egyezségre jut az EU-val a Brexit feltételeiről. Ebben szerepel, hogy Nagy-Britannia új vámuniós viszonyrendszert alakít ki az EU-val, emellett szoros kapcsolatban marad az unió egységes belső piacával is.

Megválasztása után hat hónappal a Labour-kormány ezt a megállapodást népszavazásra bocsátja, és a szavazólapon szerepel majd az a választási lehetőség is, hogy Nagy-Britannia bennmaradjon az Európai Unióban - mondta a Munkáspárt vezetője.

Corbyn leszögezte: miniszterelnökként teljesíteni fogja a választók által a referendumon hozott döntést.

A konzervatív kormány az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is ki akar lépni, mivel nem kívánja teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt a brexit után érkező külföldi EU-munkavállalók további szabad letelepedésének kötelmét -, amelyek ezekhez az integrációs szerveződésekhez elválaszthatatlanul kötődnek. Boris Johnson miniszterelnök emellett az újabb EU-népszavazás kiírásától is mereven elzárkózik. A második referendum lehetőségét Johnson elődje, Theresa May is kizárta.

A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott referendumon a választók szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

A népszavazás ügyében a Labour is megosztott. A párt árnyékkormányának több magas rangú tagja szerint a Munkáspártnak egyértelműen, bármiféle új brexitmegállapodástól függetlenül el kell köteleznie magát arra, hogy a továbbiakban a brit EU-tagság fenntartása mellett fog kampányolni.

