Eldőlt Trócsányi László biztosjelöltségének sorsa

A JURI hétfői döntésével megerősítette szeptember 26-i határozatát, és fenntartja álláspontját, amely szerint összeférhetetlenség van Trócsányi László biztosi pozíciója, valamint a Nagy és Trócsányi ügyvédi iroda tevékenysége között. Hasonlóan nem támogatták a román Rovana Plumb jelöltségét sem.

A magyar jelöltet ezúttal 12:9 arányban utasították el.

.@EP_Legal voted that the two commissioners-designate (RO and HU) are unable to exercise his or her functions in accordance with the Treaties and the Code of Conduct. @EP_President will now ask what further steps @vonderleyen intends to take.